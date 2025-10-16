Suscribete a
ABC Premium
Última hora
BBVA fracasa en su opa al Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Torneo Seis Reyes

Alcaraz se exhibe ante Fritz y jugará la millonaria final de Arabia Saudí

El español se olvida del tobillo y el cansancio y bate al estadounidense (6-4 y 6-2) en una hora de juego por la que se lleva más de un millón de euros y jugará por casi seis el sábado en la final

Alcaraz se revuelve contra las críticas por sus exhibiciones: «No son tan exigentes mentalmente»

Carlos Alcaraz, durante el partido ante Fritz en Riad
Carlos Alcaraz, durante el partido ante Fritz en Riad Reuters
Laura Marta

Laura Marta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ganó en el US Open, ganó en Tokio y decidió parar. El tobillo le había dado problemas y llevaba muchas semanas de mucha exigencia y prefirió frenar un poco: adujo molestias físicas para ausentarse del Masters 1.000 de Shanghái y poder descansar en casa. ... El calendario aprieta y todavía quedan por delante el torneo de París, la Copa de Maestros y la Copa Davis. Pero Carlos Alcaraz quiso apuntarse al torneo de exhibición de los Seis Reyes, con Jannik Sinner, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz y Alexander Zverev. Y se exhibe él en la semifinal ante Fritz en el que muestra que está todo en su sitio: el tenis, el nivel, la velocidad, la potencia. No da opción al estadounidense y se planta en la final del sábado tras un 6-4 y 6-2 en apenas una hora de juego soberbio por el que se embolsa un millón y medio de dólares (1.283.000 euros).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app