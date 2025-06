Alcaraz rememora su final de Roland Garros: «La veo y todavía no lo puedo creer»

Ni siquiera el protagonista de la hazaña se puede creer todavía lo que pasó el 8 de junio en la final de Roland Garros 2025. Esa remontada que parecía imposible, con tres bolas de partido a favor de Jannik Sinner, con un 5-4 y saque del italiano, con dos sets en contra. Una proeza inverosímil que quedará para siempre en los libros de historia y que se cree que porque se ha visto. Pero hasta Carlos Alcaraz le cuesta todavía asimilarlo.

Así lo ha confesado en su presentación en el torneo ATP 500 de Queen's, donde prosigue su calendario e inicia su temporada de hierba: «Sigo mirando los vídeos de la final, he visto muchos, sobre todo de ese momento en el que estuve abajo con tres puntos de partido en contra. Y a veces todavía lo veo y no puedo creer que lograse remontar. Es difícil asimilar que estuve en esa posición y gané Roland Garros. Sigo en estado de shock».

Después de esas cinco horas y 29 minutos de final, la más larga en la Philippe Chatrier, el murciano puso rumbo a Ibiza, a unas merecidas minivacaciones para desconectar y recuperar energías. «Creo que es el mejor momento para tomarse unos días libres y va a convertirse en una tradición. No importa el lugar al que vaya, lo que importa es poder descansar física y mentalmente. Noto que ahora vuelvo con más energía», admitió el número 2 del mundo. Con 22 años, deslizó que se ha hecho mayor, y que no ha sido tanta la fiesta en estos días. «Este año me lo he tomado con más tranquilidad. Han sido tres días de descanso, pero solo he salido por la noche uno de ellos. Los otros dos, a medianoche estaba en la cama. Es porque me hago mayor y el cuerpo ya no me da…», bromeó. «Ha sido muy divertido y suficiente. He descansado en todos los sentidos», completó.

Una fórmula que parece servirle para celebrar lo conseguido y poner el foco en lo que llegará. Y que han aceptado todos en el equipo. «Nadie intentó evitar que me fuera porque sabían perfectamente que iba a estar al cien por cien. Me alegra mucho de que me hayan apoyado así, diciéndome que me fuera donde quisiera y que desconectara. Sentirse respaldado cuando tomas decisiones es importante». Porque sabe el equipo que el tenista responde, el primero en despejarse y salir a la pista de entrenamiento cuando toca. Y porque saben en su entorno y él mismo que 22 años solo se tienen una vez. «Cada año vamos aprendiendo y amoldándonos a lo que ocurre. Quizás, en unos años ya no pueda hacer este viaje, pero ahora mismo esta desconexión me va bien. Yo quiero tomar mis propias decisiones y equivocarme si es necesario».

El año pasado sumó el título en París y tras las vacaciones completó otra hazaña de las grandes: ganar su segundo Wimbledon. Un trofeo que defiende este curso a partir del día 30 de junio. Una oportunidad de ampliar sus propios récords, pues suma cinco Grand Slams en cinco finales, y es el tercer jugador masculino más joven en lograr esa cifra, después de Bjorn Borg y Rafael Nadal.

En Queen's, cambio de color de ropa y de superficie, y un cuadro que servirá para coger todo con vistas a Wimbledon. Para empezar, un duelo español en primera ronda, pues Alcaraz se enfrentará con Alejandro Davidovich este martes.