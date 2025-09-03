Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de un cambio del tiempo en España: de fuertes tormentas al regreso del calor intenso

Alcaraz se cita con Djokovic en la semifinal: «Me siento muy cómodo»

El murciano tiene cuentas pendientes con el serbio. Le dejó sin la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres del año pasado, una herida que siguió abierta el resto de la temporada

«Esto es para millonarios»: los precios del US Open expulsan a los aficionados

Carlos Alcaraz en el US OPEN
Carlos Alcaraz en el US OPEN efe
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Carlos Alcaraz bordó el tenis este martes en su partido de cuartos de final en el US Open ante el checo Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). El murciano no quiso después caer en la falsa modestia ni ponerse una venda ante lo ... que vieron los más de 23.000 espectadores que llenaron la Arthur Ashe, la pista central de Nueva York: un vendaval de tenis, con profundidad y violencia en los golpes de fondo, con finura en la red y en las dejadas, caliente en las piernas y frío en la cabeza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app