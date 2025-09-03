Alcaraz se cita con Djokovic en la semifinal: «Me siento muy cómodo»

Carlos Alcaraz bordó el tenis este martes en su partido de cuartos de final en el US Open ante el checo Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). El murciano no quiso después caer en la falsa modestia ni ponerse una venda ante lo ... que vieron los más de 23.000 espectadores que llenaron la Arthur Ashe, la pista central de Nueva York: un vendaval de tenis, con profundidad y violencia en los golpes de fondo, con finura en la red y en las dejadas, caliente en las piernas y frío en la cabeza.

«Me siento muy, muy cómodo», dijo en rueda de prensa a preguntas de ABC sobre si ha alcanzado ya su mejor nivel, ahora que se asoma a la primera gran cita del último 'grande' de la temporada: se verá en semifinales este viernes con Novak Djokovic, que pasaportó, una vez más, a Taylor Fritz en su partido de cuartos (6-3, 5-7, 6-3, 6-4).

«Creo que he jugado un partido prácticamente perfecto», reconoció Alcaraz sobre su duelo con Lehecka. «Estoy golpeando la bola muy bien, me siento súper bien, físicamente está todo bajo control y eso da mucha tranquilidad y confianza de cara a una semifinal de 'grand slam'».

«Lo que más orgulloso estoy es de haber mantenido el nivel alto durante todo el partido», añadió el murciano, que sabe que no podrá tener esos lujos en las citas que le quedan por delante. Primero, en la semifinal con Djokovic. Después, una hipotética final con Jannik Sinner, el otro gran dominador del tenis mundial, y al que muchos han dado como favorito por encima de Alcaraz al comienzo del torneo.

Pero el español está dando un nivel espectacular. No ha perdido ningún set en lo que va de torneo, ha despachado sin esfuerzo a sus cuatro anteriores rivales -Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi y Arthur Rinderknech- y ha este martes ha minimizado a Lehecka, un tenista peligroso, que ya le ganó este año en Doha, también en pista dura. «Quedan dos pasos más por dar», dijo sobre las citas pendientes para levantar el trofeo. «Pero me siento genial y con hambre».

Es algo que sabe que también tiene su próximo rival. «Sé que tiene hambre, sé que tiene ambición de más», dijo de Djokovic, el mejor de siempre, que a sus 38 años trata utiliza con la máxima eficiencia el tenis que le queda para tratar de conquistar su 25º 'grande'.

Esa efectividad quedó patente en su partido de cuartos con Fritz, un jugador que llama a la puerta de los 'grandes', pero todavía sin fuerza suficiente. El estadounidense sacó mejor, metió más golpes ganadores, tuvo menos errores no forzados y menos dobles faltas en el primer set. Y perdió 6-3. Es la muestra que el tenis también puede ser un deporte de detalles y que Djokovic muchas veces sabe más por viejo que por diablo. Pese a la reacción de Fritz en el tercer set, el único que ha partido Djokovic en sus once enfrentamientos con el estadounidense, y pese a que aparentó jugar mejor en el cuarto, el partido se lo quedó el serbio.

«Todos sabemos cómo es el juego de Novak», dijo Alcaraz sobre su siguiente rival. «Da igual que haya estado fuera del circuito desde Wimbledon. Está jugando grandes partidos aquí». Djokovic lo demostŕo ante Fritz, en un recital de inteligencia tenística, de poderío mental y de resistencia física para un jugador que se acerca a los 40.

El murciano tiene cuentas pendientes con el serbio. Le dejó sin la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres del año pasado, una herida que siguió abierta el resto de la temporada y que quizá tuvo que ver con el descalabro de Alcaraz en el US Open del año pasado, donde cayó en segunda ronda. Pero también le tumbó este año en los cuartos de Australia. Y mantiene un récord positivo frente al murciano, con 5 victorias y 3 derrotas.

Es la mejor semifinal posible para este US Open: un duelo entre generaciones, entre el último y más galardonado líder del 'Big Three' -el dominio durante dos décadas con Rafael Nadal y Roger Federer- y uno de los dos protagonistas de la dupla -el otro es Sinner- que controla el tenis actual.