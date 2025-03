Alcaraz arrolla a Khachanov y alcanza las semifinales en Hamburgo

Torneo de Hamburgo Cuartos de final Carlos Alcaraz 6 6 Karen Khachanov 0 2

Carlos Alcaraz se sacudió de golpe las dudas con las que había iniciado su andadura en Hamburgo y selló su clasificación para las semifinales después de un partido casi impecable ante el ruso Karen Khachanov, que apenas pudo mantenerse sobre la pista ante el ejercicio de solvencia, potencia y efectividad del número seis mundial y primer cabeza de serie del torneo alemán.

Khachanov se presuponía como un hueso aún más complicado que Kuhn y Krajinovic, primeros rivales de Alcaraz en Alemania, pero en la práctica el ruso fue el escollo más sencillo de solventar, un juguete en manos del español. No hubo apenas batalla en el primer set, solo un monólogo despiadado de Alcaraz, inmisericorde con un rival demasiado fallón, expuesto a los golpes desde el fondo de la pista que le propinaba el murciano y sin ganas de correr a las dejadas recurrentes que le hacía. Tan frustrado se sentía el ruso que llegó a lanzar con rabia una bola fuera del estadio al perder uno de los juegos. Impecable con su saque, donde solo cedió dos puntos, Alcaraz se mostró intratable también al resto, donde aprovechó tres de las seis bolas de ‘break’ de las que dispuso para firmar un merecido rosco en nada más que 26 minutos.

Khachanov entendió que no podía seguir así de esa manera si no quería rozar el ridículo. En el cara a cara particular, era el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas. En el anterior, en los octavos de final de Roland Garros de esta misma temporada, también arrasó el murciano en tres sets (6-1, 6-4, 6-4).

Sacó su lado más agresivo el moscovita y logró sacar adelante sus primeros dos juegos con su saque. Apenas fue un espejismo. Khachanov, que llegó a ser ocho del mundo en 2019, es hoy un tobogán emocional, capaz de llegar a toda una final olímpica (perdió en la de Tokio ante Alexander Zverev) y de no pisar una ronda de cuartos en un Grand Slam o un Masters 1.000 en el último año.

Alcaraz, así, no tardó en decantar la manga otra vez de su lado. Las dudas que mostró ante Kuhn (primer set perdido) en el estreno, y ante Krajinovic en octavos, con una manga resuelta en la muerte súbita, quedaron aparcadas por completo. Un ‘break’ en el quinto juego bastó para minar la poca moral que le quedaba a Khachanov. Apenas necesitó una rotura más el murciano para finiquitar el duelo y sellar el pase a semifinales en solo una hora y nueve minutos.

El español afronta unas semifinales por sexta vez esta temporada, en la que mantiene un balance espectacular en tierra batida de 23 victorias y solo dos derrotas. En busca su quinto título de la temporada después de los logrados en Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid, de lograrlo, superaría a Rafa Nadal como tenista con más títulos logrados en este 2022.

De momento, con esta victoria asciende un puesto en la clasificación mundial, hasta el quinto, superando a Novak Djokovic y logrando el que hasta ahora es su tope en el ranking. En caso de acabar ganando el torneo aún ascendería una posición más, hasta el cuarto puesto, adelantando a Stefanos Tsitsipas.