Wimbledon Nadal: «No puedo estar orgulloso, he perdido una oportunidad de estar en otra final» Federer defiende orgullo ante Nadal en Wimbledon

Seguir Laura Marta @laura_elliot_ Actualizado: 12/07/2019 22:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafael Nadal compareció serio, gorra calada hasta los ojos y la resignación de quien ha perdido un partido muy importante en su carrera. Cedió ante Roger Federer, con un punto más de agresividad, en las semifinales de Wimbledon, donde ha llegado a cuatro finales, se ha llevado dos títulos, pero hace once años que no renueva vitrina.

«Roger ha jugado un poquito mejor que yo. He tenido mis opciones. Probablmente no he jugado tan bien como rondas anteriores. Creo que sus restos han sido mejores que los míos. Y cuando ocurre él tiene más ventaja porque tiene el control del partido, y tú estás con más presión que él. El principio del tercer set creo que ha sido clave del partido, pues he cometido unos errores y no he podido defenderlos», analizaba el balear, otra vez tropiezo en semifinales de Wimbledon, cuando tenía tenis y soltura para atacar mucho más.

«No he jugado a mi mejor nivel, probablmente porque él ha hecho muchas cosas bien. Federer siempre hace fáciles las cosas difíciles. Es capaz de moverse dentro de la pista más rápido que cualquier otro jugador y de crear el punto antes que nadie. Quizá eso es lo más difícil y él es capaz de hacerlo muy bien», observó sobre la inteligencia del suizo en este partido. «No he tenido las mismas sensaciones que otros días. Cuando golpeaba la pelota con la derecha, y especialmente de revés, no era capaz de abrir la pista como otros días. No he golpeado la pelota lo suficientemente bien como para sacarlo de su zona de confort y eso es una dificultad para mí. Bueno, para mí y para cualquiera», continuó.

«Ha habido muchos puntos gratis en el primer set y a mí no me convenía esa situación porque no podía llevar el partido donde quería. No estaba tan afinado con el resto y le he dejado estar más tranquilo, lo que le ayuda a que su desgaste mental sea menor».

«Ni ganar es tan fantástico ni perder es tan dramático. Esto es deporte -apuntó-. Pero no puedo estar orgulloso porque no he jugado lo suficientemente bien para ganar y he perdido una oportunidad de llegar a otra final de un Grand Slam», prosiguió.

Ahora se tomará unos días con la familia y cierta desconexión porque ha tenido tres meses muy intensos: «ya sabési que he pasado un proceso complicado, y después unos meses muy buenos. El proceso es bonito, pero también costoso a nivel mental y físico». Por eso no quiso responder a cosas del futuro. «No sé ahora mismo cuál es mi calendario».