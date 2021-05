Tenis Vuelve Federer, dos meses después: «Sé que debería estar en el número 800 del ranking» El tenista suizo debuta en el torneo de Ginebra este miércoles ante el español Andujar

El tenista español Pablo Andújar ha debutado con victoria en el torneo de Ginebra (Suiza), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, tras superar al australiano Jordan Thompson (6-0, 6-4), y se enfrentará en octavos al suizo Roger Federer, que vuelve al circuito tras dos meses de ausencia.

El conquense, número 75 del ranking ATP, resistió a las dos bolas de 'break' en contra a las que tuvo que enfrentarse en el set inaugural, que cerró con un 'rosco' en poco más de media hora. Ya en la segunda manga, el tenista oceánico mejoró prestaciones, pero a pesar de neutralizar en el sexto juego la rotura que había logrado el español en el tercero, sucumbió ante un nuevo quiebre de su adversario.

De esta manera, Andújar se enfrentará en octavos de final este miércoles al suizo Roger Federer, actual número ocho del mundo, que regresará al circuito en el torneo helvético después de haber disputado solo dos encuentros este año, en el torneo de Doha. A sus 39 años, el nivel físico del suizo es toda una incógnita: «Ahora mismo no puedo compararme con los logros actuales de los demás, necesito unos diez partidos para saber dónde estoy. Todavía existen muchas dudas sobre mi estado de forma, aunque los entrenamientos van bien, pero la situación es completamente diferente a la del resto, ni siquiera se puede comparar a lo que pasó en 2016. Esta vez vuelvo desde mucho más lejos de lo que volví hace cinco años».

Federer no quiere hacer muchos planes a medio y largo plazo. Tiene en mente un calendario, pero se medirá según sus sensaciones: «Tenía muchas opciones para organizar esta pequeña gira de tierra batida, aunque también podría habérmela saltado por completo. Sin embargo, sentí que estaba listo para volver a jugar torneos. Ginebra es algo más que una pequeña prueba, para mí se trata del examen para saber si puedo jugar varios torneos seguidos. Ahora tengo por delante esto y Roland Garros, dos torneos pensados para volver a ponerme en marcha, los partidos que juegue allí será como entrenamientos pero de un nivel privilegiado. Honestamente, he pensado mucho en los plazos del regreso. Hubo largas conversaciones con mi equipo para saber si lo mejor era competir en tierra batida o no lo era, incluso estudiamos la opción de disputar torneos en esta superficie y saltarnos Roland Garros. Finalmente, la mejor idea fue venir a Ginebra y luego ir a París. Si todo va bien, las siguientes paradas serán Halle y Wimbledon, ya en la gira de hierba. Veremos cuánto tiempo me lleva alcanzar el nivel que deseo».

No mirá más allá del día a día Federer, que confiesa haberse vacunado y que tiene claro su lugar real de estos momentos no debería ser el octavo en el ranking de la ATP: «Sé que debería estar en el número 800 del ranking, ya que no juegue nada estos meses. De todas formas, si mi rodilla y mi forma física no están al 100%, no podré sostenerme ahí para siempre. Si consigo estar al 100% y hacerlo bien, entonces significará que soy mejor que el número 800. Lo que si puedo decir es que en estos dos meses que han pasado desde Doha he ganado en fuerza, resistencia y flexibilidad, no hubo ningún contratiempo».