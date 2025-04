Tenso rifirrafe entre Travaglia y Carreño: «No pongas a mi novia por medio»

Pablo Carreño superó a Stefano Travaglia en su estreno en el Masters 1.000 de Montecarlo (7-5 y 7-6), aunque el partido, muy ajustado, tuvo un episodio volcánico entre ambos tenistas, que mantuvieron un tenso rifirrafe durante la segunda manga que no fue a más.

En el séptimo juego de ese segundo parcial, el entrenador de Carreño aplaudió un punto antes de que finalizara y eso molesto muchísimo a Travaglia. El italiano indicó al asturiano que era una falta de respeto y este le recordó que desde su bando, en donde estaba su novia, se hacía lo mismo.

Esa acusación no gustó en absoluto a Travaglia, quien subió los decibelios en la discusión y, en tono amenazante, le indicó al español que dejara a su pareja a un lado. « No pongas a mi novia por medio, ten cuidado con lo que dices », apuntaba Travaglia. «No la pongas en el medio, ella no dice nada. Dice sí cuando gano el punto, no la pongas en el medio». Carreño trataba de justificarse huyendo de la polémica: «La estoy poniendo porque está ahí». Finalmente, el encuentro se retomó y se resolvió en el tie break del segundo set.