La burla de Murray a Nadal: «Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram»

Rafael Nadal , en pleno confinamiento por culpa del coronavirus, se ha animado con un directo de Instagram con artistas invitados de lujos. El campeón de 19 grandes ha querido explicar sus sensaciones en este momento antes de empezar una ronda con una serie de jugadores de primerísimo nivel. Después de varios intentos, demostrando algo de torpeza en la aplicación de la herramienta, por fin ha contactado con Roger Federer, con quien ha mantenido una charla de lo más amena.

«Puede ganar 52 Roland Garros, pero no sabe usar Instagram», escribió Andy Murray mientras Nadal y Federer hablaban, muertos de risa por el comentario del escocés. «Somos demasiado viejos para esto», bromeó el español.

Federer y Nadal se pusieron al día y el mallorquín recordó que no toca una raqueta desde Indian Wells . «Espero recordar algo cuando vuelva», comentó. Federer, por su parte, dijo que ha estado entrenándose varias veces contra un muro, como ha dejado ver en sus redes sociales, además de recuperarse de una operación de rodilla.

«Va mejorando. Está cada vez mejor , sin estrés, sin prisas, tengo mucho tiempo para recuperar. Me siento feliz. Es la segunda operación y es más fácil que la primera, tú lo sabes mejor que nadie», aportó el suizo.

Entre las curiosidades, Federer le preguntó a Nadal que por qué si es diestro juega con la zurda, lo que ha causado muchos problemas al suizo en su carrera. « No puedo jugar con la derecha , es una leyenda», respondió entre risas Nadal. «Puedo escribir con la derecha, puedo jugar al baloncesto con ella, pero en el tenis y el fútbol soy zurdo», destacó.

Después le llegó el turno a Andy Murray , con quien Nadal habló de paternidad y dio a entender que está por la labor de tener hijos pronto. El balear nunca ha escondido que le encantan los niños , pero que veía complicado compaginar la educación con la exigencia del circuito. Con su carrera ya muy avanzada, cerca del final, Nadal piensa en ser padre «dentro de no mucho tiempo».

El escocés, que tiene tres hijos, le sugirió que disfrutase del tiempo libre que tiene por las noches al no tener hijos y fue cuando Nadal le respondió que espera estar en su situación «dentro de no mucho». « Ahora es buen momento , porque estás con la familia en casa todo el tiempo», dijo Murray. «Nunca se sabe, nunca se sabe», finalizó Nadal.

Además, analizó el parón en el tenis y lamentó que no puedan entrenarse: «No entiendo por qué no podemos jugar al tenis si hay gente que va a trabajar. Hay que aceptar las reglas y convivir con ellas», puntualizó.

Lamentó la crudeza de esta crisis y lo mal que lo están pasando algunos. «Hay mucha gente que no está pudiendo despedirse de miembros de sus familias. Es algo terrible, son momentos inimaginables. No me puedo ni poner en la piel de ellos», dijo Nadal. « Mucha gente va a perder su trabajo . Es momento de estar unidos», añadió.

«No hemos parado desde la fundación de buscar formas de ayudar a las familias que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Les damos ayuda alimenticia y de higiene para asegurarnos de que no les falta de nada en este período de alta dificultad. Trabajamos para ayudarles en todo lo que necesiten, seguimos en contacto con ellas para saber que están atendidas», comentó.

« En Valencia , que tenemos otro proyecto, les estamos dando 'packs' escolares para que puedan estudiar desde casa porque muchas familias no tienen internet», explicó.

Sobre su situación actual, Nadal dijo que está en casa y que son «tiempos muy difíciles para el mundo en general» porque el coronavirus está golpeando «muy fuerte a España». «Es duro de aceptar las cosas que ves cada día», aseguró. «Llevo más de un mes en casa, haciendo mis rutinas, trabajando en el gimnasio. Tengo suerte de que la gente de mi academia me ha enviado algunas máquinas. No estoy jugando al tenis porque no tengo una pista de tenis en casa».