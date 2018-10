Rafael Nadal, portada del diario 'The Times' por su ayuda en las inundaciones de Mallorca El rotativo británico lleva a su portada la imagen del balear, enfundado en unas botas de lluvia y trabajando para mejorar la difícil situación de sus vecinos

La noche del miércoles al jueves, cuando las consecuencias de las lluvias torrenciales que cayeron sobre el Levante de Mallorca arrasaron con cuanto encontraron a su paso, el tenista Rafael Nadal puso a disposición de los vecinos las instalaciones de su centro deportivo en Manacor, que puso a resguardo a cerca de cincuenta perosnas.

Horas después, con el sol ya arriba, el jugador se enfundó un chándal, se calzó unas botas de agua y se puso a trabajar junto a los vecinos de Sant Llorenç, a unos 60 kilómetros de Palma y la localidad más afectada por el desastre natural. Nadal tiene su casa en Porto Cristo, a 11 kilómetros.

Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 10 de octubre de 2018

Diez muertos y tres heridos después, y con un niño de cinco años aún perdido, la imagen de Nadal empeñado en despejar la fatídica imagen que asola al pueblo mallorquín se ha reproducido vertiginosamente por la red. Tal es la repercusión que la fotografía ha tenido que el diario británico 'The Times' la ha llevado a la portada de su edición de este jueves.

Las muestras de admiración y respeto hacia el deportista español sirvieron como acelerada réplica a su implicación en las tareas de limpieza de un taller en el que el agua había alcanzado un nivel próximo a los dos metros de altura. Ricky Rubio, Marc Márquez o Carlos Sainz Jr. fueron algunos de los que se pronunciaron con elogios hacia el de Manacor.

Todo un ejemplo @RafaelNadal ayudando a los afectados de las inundaciones en Mallorca. Todo mi ánimo y fuerza a las familias afectadas. #SantLlorenç#Mallorcapic.twitter.com/ptrZpZNTJ2 — Marc Márquez (@marcmarquez93) 10 de octubre de 2018

Requerido en reiteradas ocasiones por la abundante prensa que desde ayer recorre las calles de Sant Llorenç, Nadal se ha empeñado en no hacer ninguna declaración sobre el suceso, convencido como estaba de que su presencia en el pueblo no debía opacar el asunto en torno al que todo debía pivotar. Sí lo hizo en su perfil de Twitter –«Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç»–. El tenista, insistió, se negaba a ser el protagonista de la luctuosa jornada. También pidió que no se le grabase.