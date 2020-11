CRÓNICA DIRECTO

Por momentos, llamó la atención la falta de energía del español , siempre a remolque, pero jamás, jamás de los jamases, se le puede dar por muerto, ya se sabe qué pasa entonces. Cuando ya había perdido su saque en el segundo set, tuvo sus primeras opciones de rotura, pero no fue hasta el octavo juego cuando hizo break y prolongó como pudo la pelea, aunque se enredó poco después y volvió a perder su servicio. Esta vez, la concesión fue definitiva.

Zverev, a quien ahora dirige David Ferrer, rompió en blanco el saque de Nadal en el tercer juego de la primer manga y ya no titubeó , contundente con su servicio y muy certero desde el fondo de la pista. Ciertamente, tiene un repertorio de golpes estupendo y unas condiciones físicas envidiosas, expuestas en toda su plenitud en el Palais Omnisports de París-Bercy. Demasiado para este Nadal intermitente.

El alemán, díscolo de 23 años, jugadorazo con todas las virtudes que puede tener un grande, va y viene, aunque cuando está bien es un peligro de los serios. Hizo final en el US Open y llegó a tener dos sets de ventaja sobre Dominic Thiem, pero se le apagaron los focos, todavía por hacer esa cabecita. En los últimos tiempos, ha sido noticia de prensa rosa porque va a ser papá al quedarse su exnovia embarazada y porque otra ex ha denunciado un supuesto maltrato, pero por fin se gana su espacio en los diarios por lo buen tenista que es. No en vano, es maestro de maestros.

El otro París, el que se juega en pista rápida y bajo techo, sigue siendo maldito para Rafael Nadal , reducido esta vez por Alexander Zverev en semifinales (6-4 y 7-5) para alimentar la leyenda negra. Por lo que sea, París-Bercy no se le da nada bien al español y seguirá siendo uno de los cuatro grandes torneos que se le resiste, completa la colección con los Masters 1.000 de Miami y de Shanghái y la Copa de Maestros. A estas alturas, no mancha una carrera esplendorosa, pero sí es curioso ver cómo siempre falla en el intento.

Actualizar

¡Gracias por seguir el partido con nosotros! Que pasen buena tarde y les esperamos mañana con la final del Masters 1000 de París: Daniil Medvedev vs Alexander Zverev. El tenista alemán dispondrá de una oportunidad de oro para hacerse con su cuarto Masters 1000 en su carrera. Lo hará ante Daniil Medvedev. Alexander Zverev consigue su segunda victoria sobre Rafa Nadal, además de hacerlo de forma consecutiva. Continúa el gafe de Rafa Nadal en el Masters 1000 de París. Sigue siendo uno de los tres en los que se ha quedado sin ganar junto a los de Miami y Shanghai.

¡VICTORIA PARA ALEXANDER ZVEREV! 0 - 0 SET 2 5 - 7

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 2 5 - 6

Gran resto de Rafael Nadal que no consigue devolver Alexander Zverev ¡Tres bolas de partido para Alexander Zverev! Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

0 - 30 SET 2 5 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 2 5 - 6

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto ¡Nuevo break para Zverev! Tremendo juego ha realizado el alemán para evitar que Nadal pudiera aprovechar la ocasión para remontar. Muy de cara para el germano, que sirve ahora. 0 - 0 SET 2 5 - 6

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 2 5 - 5

Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto

30 - 30 SET 2 5 - 5

La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red 30 - 15 SET 2 5 - 5

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 15 - 15 SET 2 5 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 5 - 5

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto ¡Tremenda reacción de Zverev! Juego en blanco con varios aces para dejar al balear sin ninguna oportunidad de ganar el set al resto.

Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 40 SET 2 5 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 2 5 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red ¡Juego en blanco para Rafa Nadal! Se pone por delante buscando el remedio al problema de perder el primer set. Ahora mete presión a Zverev, que saca para empatar a cinco o para perder este set.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera 40 - 0 SET 2 4 - 4

El revés de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera ¡BREAAAK! ¡EMPATA EL SET! ¡Se levanta Rafa con el puño! Pone el 4-4 en el segundo set y busca una remontada que parecía impensable tras el break del alemán.

0 - 0 SET 2 4 - 4

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera ¡Nueva oportunidad de oro para Nadal! Comienza a fallar mucho Zverev. Ahora o nunca. Alexander Zverev falla su segundo servicio, doble falta 30 - 30 SET 2 3 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 2 3 - 4

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red

15 - 15 SET 2 3 - 4

El revés de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera ¡Lo mantiene Rafa! Muy sufrido donde Zverev tuvo ocasión de encarrilar, del todo, el partido. Sin embargo, la habilidad del balear desde el fondo de la pista terminó por mantener el saque. 0 - 0 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera ADV - 40 SET 2 2 - 4

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red

40 - 40 SET 2 2 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red ADV - 40 SET 2 2 - 4

El revés de Alexander Zverev se va fuera 40 - 40 SET 2 2 - 4

El globo defensivo de Alexander Zverev se va fuera Con un paralelo impresionante, Zverev goza de otra ocasión de rotura. 40 - ADV SET 2 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

¡Salva las tres bolas de break Rafa! 40 - 40 SET 2 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera 15 - 40 SET 2 2 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto ¡Tres bolas de set para Alexander Zverev!

0 - 40 SET 2 2 - 4

Impresionante passing shot de Alexander Zverev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto 0 - 30 SET 2 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto ¡Juego para Alexander Zverev! Se enfada Rafa después de que haya tenido la oportunidad de devolverle el break al alemán. No pudo ser. Por el contrario, Zverev se ve más confiado. Segundo servicio liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera ¡Salvó las dos Alexander Zverev! 40 - 40 SET 2 2 - 3

Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA!

40 - 15 SET 2 2 - 3

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 2 - 3

El revés de Alexander Zverev se va fuera 15 - 15 SET 2 2 - 3

El revés de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera ¡Salvó una bola de break y pudo mantener el juego! Segundo descanso del set. Nadal sigue estando por detrás en el marcado y, a decir verdad, tiene complicado remontar al alemán. No ha tenido una sola ocasión de poder romperle el saque.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev 40 - 40 SET 2 1 - 3

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red ¡Bola de break para Zverev! 30 - 40 SET 2 1 - 3

Remate desde el centro de la pista de Alexander Zverev que no da opciones a Rafael Nadal

30 - 30 SET 2 1 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 2 1 - 3

La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red 30 - 0 SET 2 1 - 3

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 1 - 3

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto ¡Confirma break Alexander Zverev! Intratable. Es el mejor juego del alemán y parece impensable, a estas alturas, que pueda remontar Rafa.

0 - 0 SET 2 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 40 SET 2 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 2 1 - 2

El revés de Alexander Zverev se va fuera 15 - 30 SET 2 1 - 2

Alexander Zverev con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 2 1 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev

0 - 15 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 0 SET 2 1 - 2

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea 40 - ADV SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera

30 - 30 SET 2 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 2 1 - 1

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Alexander Zverev y le sirve para ganar el punto Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev 0 - 15 SET 2 1 - 1

Remate desde el centro de la pista de Alexander Zverev que no da opciones a Rafael Nadal Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

15 - 40 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Segundo servicio liftado de Alexander Zverev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev

40 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 0 SET 2 0 - 0

El revés de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red 0 - 0 SET 1 4 - 6

Alexander Zverev con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto

30 - 40 SET 1 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto 15 - 40 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera 0 - 40 SET 1 4 - 5

Revés desde el centro de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

0 - 0 SET 1 4 - 5

El revés de Alexander Zverev se va fuera 40 - 15 SET 1 3 - 5

Gran resto de Alexander Zverev que no consigue devolver Rafael Nadal 40 - 0 SET 1 3 - 5

El revés de Alexander Zverev se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Alexander Zverev 15 - 0 SET 1 3 - 5

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red

Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 40 SET 1 3 - 4

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 30 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera ¡Buen revés de Rafa para cerrar el tercer juego en su marcador personal! Sin embargo, está obligado a devolverle el break al alemán. Si no, Zverev tendrá hecho el primer set. 0 - 0 SET 1 3 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto 40 - 15 SET 1 2 - 4

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 2 - 4

La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red

30 - 0 SET 1 2 - 4

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto 15 - 0 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto ¡Sigue Zverev con su trato imparable! Mantiene el saque con mucha potencia y parece imposible poder derrotarle, al menos en este primer set. 0 - 0 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera

0 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera ¡Juego Rafa! Lo ha hecho mucho mejor esta vez, aunque se le ve menos ágil que en otros campeonatos. Esperemos que no se resienta de algún tipo de lesión. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera

30 - 30 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Alexander Zverev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto ¡Confirma Zverev la ventaja! Muy cómodo el alemán, mostrando las debilidades de Nadal ante un saque tan preciso. Por ahora, pocas posibilidades de remontar...

Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 1 1 - 2

Alexander Zverev con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 0 SET 1 1 - 2

Alexander Zverev estrella su golpe de derecha en la red

¡BREAK! ¡Juego en blanco de Alexander Zverev en contra de Rafa Nadal, que no estuvo nada acertado y deja al alemán con ventaja de confirmar la ventaja cuando acabe el descanso. 0 - 0 SET 1 1 - 2

El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera ¡Tres bolas de break para Alexander Zverev! No puede Nadal con sus errores en este juego. 0 - 40 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 1 1 - 1

Fabuloso resto de revés de Alexander Zverev que no consigue devolver Rafael Nadal

0 - 15 SET 1 1 - 1

La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red ¡Juego para Zverev! Estuvo bien Nadal al resto, pero dos saques directos y un golpeo fuerte del alemán terminan por dejar el servicio a cada uno de los deportistas. Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 40 SET 1 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Ace de Alexander Zverev con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

30 - 15 SET 1 1 - 0

Alexander Zverev estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Alexander Zverev y consigue el punto Saque plano de Alexander Zverev, el resto de Rafael Nadal se va fuera ¡Juego cómodo para Nadal en el primer servicio del partido! Muy parado Zverev al resto y ha sido muy fácil para el jugador balear. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 15 SET 1 0 - 0

Fabuloso resto de revés de Alexander Zverev que no consigue devolver Rafael Nadal 40 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Alexander Zverev se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Alexander Zverev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Alexander Zverev se va fuera ¡COMIENZA EL PARTIDO!

¡Ya saltan los dos jugadores a la pista de juego! En unos instantes, tras el sorteo y el calentamiento, tendrá lugar el comienzo de la segunda semifinal del Paris Bercy. ¡Vamos con ello! ¡A partir de las 16:30 tendrá lugar el comienzo del duelo en esta pista central de París! ¡No quieran perdérselo! Los dos tenistas tienen mucho que ganar en este campeonato y lo darán todo. ¡Les esperamos! De hecho, esta participación es la mejor del tenista alemán en el Masters 1000 de París, donde su mejor actuación fue llegar a los cuartos de final en la edición de 2018, en la que perdió ante Karen Khachanov por 6-1/6-2. El alemán solo ha llegado a seis finales de Masters 1000 en su carrera, ganando tres de ellas (Roma y Canadá en 2016 y Madrid en 2017) y perdiendo las tres restantes (Miami y Roma 2018 y Shanghái en 2019). Por su parte, Alexander Zverev ha centrado prácticamente su temporada en la superficie dura, donde ha ganado 22 de sus 25 victorias totales del año, pero también ha perdido siete de sus ocho derrotas de este curso en esta superficie.

A pesar de ello, Rafa Nadal nunca ha conseguido un triunfo en este Masters 1000 y solo pudo disputar una final: la de 2007 frente a David Nalbandián. Victoria del argentino por 6-4/6-0. Rafa Nadal parte como favorito en este partido, sobre todo tras superar las 1000 victorias en su carrera deportiva en este mismo torneo. Sin embargo, el último partido entre ellos se saldó con victoria del tenista alemán en la Copa de Maestros en la pasada temporada, también en superficie dura y con relativa facilidad para él: 6-2/6-4. En el enfrentamiento directo, Rafa Nadal parte con ventaja sobre Alexander Zverev tras ganar cinco de sus seis partidos previos siendo este, además, la primera vez que se enfrentan en este 2020. Por su parte, Alexander Zverev tuvo su partido más complicado ante el francés Adrian Mannarino en los octavos de final, mientras que ganó en dos sets en la primera ronda y en los cuartos de final ayer ante Stan Wawrinka.

El número 2 del mundo llega a estas semifinales tras eliminar a dos de sus compatriotas: Feliciano López en primera ronda y a Pablo Carreño en los cuartos de final en el día de ayer. En octavos, ganó algo más plácidamente a Thompson. ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro encuentro más de este Masters 1000 de París! ¡Segunda semifinal del campeonato! ¡Rafa Nadal se mide a Alexander Zverev para enfrentarse a Daniil Medvedev en la final del torneo!