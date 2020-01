Nadal levanta a las gradas con un puntazo para el recuerdo

La gente acude a ver a Rafael Nadal porque sabe que se llevará de regalo uno, dos, tres o cuatro puntos que se le quedarán grabados para siempre. Y que podrá contar después que estuvo allí cuando el balear logró pasar esa pelota que nadie más podría haberlo hecho.

En el Abierto de Australia, contra Federico Delbonis, el número 1 del mundo regaló más de uno de esos momentos que pueblan después los vídeos de los mejores momentos de cada torneo. Como este punto en el que hizo de todo: defenderse, atacar, lanzar su derecha liftada y rematar con una volea alta de revés a la que no llegó Delbonis.

Oh my, @RafaelNadal 😍



Glorious tennis from the top seed 👏



🎥: @Eurosport_UK | #AusOpenpic.twitter.com/dk2LCa3YSc