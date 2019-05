Actualizado: 18/05/2019 20:38h

Actualizar

40 - 40 SET 2 3 - 5

Remate desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que no da opciones a Novak Djokovic 40 - 30 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 5

Contradejada de Diego Sebastian Schwartzman con la que supera a Novak Djokovic y gana el punto 30 - 15 SET 2 3 - 5

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

15 - 15 SET 2 3 - 5

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 3 - 5

Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman OTRO BREAK! Tremendo toma y daca de los dos tenistas sobre la pista! Nuevo reto para Djokovic, que vuelve a verse contra las cuerdas y el tercer set asoma en el horizonte! 0 - 0 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 40 - ADV SET 2 3 - 4

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

40 - 40 SET 2 3 - 4

Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 30 - 40 SET 2 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 30 - 30 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 30 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 0 - 30 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta LE DEVUELVE EL BREAK! Tremendo segundo set! Le dejó en blanco forzándole errores al argentino! 0 - 0 SET 2 3 - 4

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red Diego Sebastian Schwartzman falla su segundo servicio, doble falta 30 - 0 SET 2 2 - 4

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red

15 - 0 SET 2 2 - 4

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera BREAK PARA SCHWARTZMAN! Sorpresa en Roma! Se adelanta en el segundo set metiendo grandes puntos con mucha técnica. Sobresaliente ahora. 0 - 0 SET 2 2 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 40 - ADV SET 2 2 - 3

Diego Sebastian Schwartzman con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 40 SET 2 2 - 3

La contradejada de Diego Sebastian Schwartzman se estrella en la red

40 - ADV SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 40 - 40 SET 2 2 - 3

Diego Sebastian Schwartzman con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto ADV - 40 SET 2 2 - 3

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 2 2 - 3

La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red 40 - 30 SET 2 2 - 3

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto

30 - 30 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 15 - 30 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 0 - 30 SET 2 2 - 3

El revés de Novak Djokovic se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 3

Diego Sebastian Schwartzman con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Aguanta el argentino! Daba la sensación de que Djokovic podría haber roto de nuevo a Schwartzman, pero esta vez consiguió enmendar sus errores y salvar el juego.

0 - 0 SET 2 2 - 3

El revés de Novak Djokovic se va fuera 30 - 40 SET 2 2 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera 30 - 30 SET 2 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 15 - 30 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Diego Sebastian Schwartzman falla su segundo servicio, doble falta

Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 0 SET 2 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 40 - 30 SET 2 1 - 2

Impresionante passing shot de Diego Sebastian Schwartzman desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto 40 - 15 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 40 - 0 SET 2 1 - 2

La dejada de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Primer descanso del segundo set! Ha empezado igual que el primero a excepción del orden. Ahora es Schwartzman quien, momentáneamente, se coloca por delante en el marcador. Mantienen su saque. Dura batalla entre ambos. Solo un error les sentencia. Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Novak Djokovic se va fuera 30 - 40 SET 2 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red

15 - 40 SET 2 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto 15 - 30 SET 2 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 15 SET 2 1 - 1

Remate desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que no da opciones a Novak Djokovic No puede Schwartzman! El serbio vio cómo el argentino trató de dar la sorpresa con un buen juego de derecha, pero Nole terminó sobreponiéndose y mantener el saque.

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 40 - 30 SET 2 0 - 1

Remate desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que no da opciones a Novak Djokovic 40 - 15 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 30 - 15 SET 2 0 - 1

El revés de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera Mantiene su saque Schwartzman al inicio del segundo set! Lo tiene complicado ahora el argentino, puesto que tiene que remontarle el partido a un Novak Djokovic que hoy parece intratable. Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Novak Djokovic se va fuera 15 - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 15 - 30 SET 2 0 - 0

La contradejada de Novak Djokovic se va fuera

15 - 15 SET 2 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera JUEGO Y SET PARA NOVAK DJOKOVIC! El serbio aprovechó el único juego en el que tuvo un fallo Schwartzman para darle la vuelta a la tortilla y vencer el primer set de manera contundente. 0 - 0 SET 1 6 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 40 - 15 SET 1 5 - 3

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

Tres bolas de set para Novak Djokovic! 40 - 0 SET 1 5 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 30 - 0 SET 1 5 - 3

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0 SET 1 5 - 3

Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Diego Sebastian Schwartzman se apunta el tanto BREAK PARA DJOKOVIC! Pues llegó la sorpresa! El argentino no pudo repeler ahora al serbio y cometió varios errores que le condenaron a perder el saque y ahora Nole sirve para ganar el set.

0 - 0 SET 1 5 - 3

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 40 - 30 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 30 - 30 SET 1 4 - 3

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 30 SET 1 4 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 15 - 15 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Novak Djokovic se va fuera Tremendo passing de Novak para sumar su cuarto juego en el primer set! Tremenda igualdad donde ninguno da la opción al rival de poder romperle el saque. Imposible saber quién puede ganar. Huele a tie-break. 0 - 0 SET 1 4 - 3

Impresionante passing shot de Novak Djokovic desde el fondo de la pista supera a Diego Sebastian Schwartzman y le sirve para ganar el punto 40 - 15 SET 1 3 - 3

Diego Sebastian Schwartzman con una volea cercana a la red consigue el punto Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Diego Sebastian Schwartzman no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera Sufrió algo más Schwartzman ahora, pero consiguió mantener su saque para seguir con el empate en el partido! Ahora 3-3 y saca Djokovic. Segundo servicio liftado de Diego Sebastian Schwartzman, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Novak Djokovic se va fuera

30 - 30 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 30 - 15 SET 1 3 - 2

El revés de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 15 - 30 SET 1 3 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera 15 - 15 SET 1 3 - 2

El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 2

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red

Segundo descanso! Vuelve a ganar Djokovic su saque con mucho dominio. Hace moverse a Schwartzman y le provoca fallar. Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 40 - 15 SET 1 2 - 2

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 2 - 2

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 2

Eficaz globo defensivo desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y le sirve para apuntarse el tanto Otra vez en blanco! Schwartzman mantiene la igualada. Tremenda superioridad de ambos al saque. El resto de los dos está totalmente anulado. 0 - 0 SET 1 2 - 2

Eficaz globo defensivo desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y le sirve para apuntarse el tanto 0 - 40 SET 1 2 - 1

El revés de Novak Djokovic se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Primer descanso del set y todo sigue su orden! Ninguno ha cedido en su saque, mostrándose muy superiores con sus golpeos de derecha. 0 - 0 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 40 - 0 SET 1 1 - 1

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto

15 - 0 SET 1 1 - 1

Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Diego Sebastian Schwartzman se apunta el tanto Superioridad del argentino! Mantiene el saque y consigue dejar a Djokovic en blanco para mantener la igualdad inicial del encuentro. 0 - 0 SET 1 1 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 0 - 40 SET 1 1 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 1 1 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red

Saque plano de Diego Sebastian Schwartzman, el resto de Novak Djokovic se va fuera Juego para Novak Djokovic! El serbio ha ganado su primer servicio sin pasar demasiado apuro ante un Schwartzman que ha dado indicios de sus intenciones. Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Diego Sebastian Schwartzman se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Diego Sebastian Schwartzman y consigue el punto 30 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

30 - 15 SET 1 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 0 - 0

Diego Sebastian Schwartzman estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Diego Sebastian Schwartzman que supera a Novak Djokovic y consigue el punto COMIENZA EL PARTIDO! Ya saltan los dos tenistas a la pista! En breves instantes, tras el peloteo previo de calentamiento entre el serbio y el argentino, tendrá lugar el inicio del partido en Roma! Vamos con ello!

Así que solo queda ver si Schwartzman da la sorpresa y consigue derrotar a Novak Djokovic, que busca una nueva final este año. Máxima emoción en la ciudad romana! A partir de las 20:00 tendrá lugar el encuentro! Les esperamos! En este Masters 1000 de Roma, es de lejos su mejor participación en el torneo después de haber alcanzado solo la segunda ronda el año pasado en tres participaciones previas en la capital italiana. De hecho, solo en los ATP 250 del Open de Argentina y Sydney International ha tenido una actuación semejante a la de este Masters 1000, pero no consiguió ganar ninguno cayendo derrotado en la final en su patria y en las semifinales del campeonato australiano. El aspecto positivo para el tenista serbio es que Schwartzman no está teniendo su mejor año en las pistas. Sin contar las victorias en el torneo romano, ha disputado 26 partidos para vencer en 14 ocasiones y perder en los 12 restantes. De hecho, Diego Schwartzman es, junto a Rafa Nadal, el único tenista que no ha cedido un solo set en el campeonato. Sin duda, el jugador sudamericano no le pondrá las cosas fáciles a Djokovic a pesar de tener el balance general en contra.

El serbio ha tenido que encargarse de Shapovalov, Kohlschreiber y Juan Martín del Potro. Fue precisamente éste último quien puso contra las cuerdas a Djokovic. Hoy tendrá que hacer frente a otro argentino si quiere disputar la final del campeonato. Novak Djokovic no ha podido levantar el trofeo al cielo de Roma en ninguna de sus últimas tres participaciones, llegando a la final en 2016 y 2017, pero cayendo en las semifinales de 2018 ante el que sería su rival en la final de esta edición de ganar al argentino: Rafa Nadal. Parte con la ventaja de que en sus dos anteriores duelos ante Schwartzman consiguió la victoria. En ambos casos fue disputando un Grand Slam: en primera ronda en el US Open 2014 y en tercera ronda del Roland Garros de 2017. Además, Djokovic disputa su cuarto partido de semifinales del año y solo perdió uno: el primero que disputó en Qatar, donde cayó ante Roberto Bautista. El tenista serbio se presentó al Masters 1000 de Roma como campeón del Mutua Madrid Open tras vencer a Stefanos Tsitsipas en la final. Busca pelear por otro título por segunda vez consecutiva y disputar dos finales seguidas por primera vez este año.

Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos todos y todas a la segunda semifinal de este Masters 1000 de Roma! Con Rafa Nadal esperando para pelear por levantar el título, nos queda saber quién será el otro finalista de la competición! Se enfrentan Novak Djokovic y Diego Schwartzman!