Las lágrimas de Serena Williams que le obligaron a dejar la sala de prensa

Serena Williams no podrá ampliar en Australia su impresionante palmarés tras caer ante la japonesa Osaka en semifinales del torneo (6-3 y 6-4). Una derrota que dejó muy tocada a la estadounidense , que minutos después del partido tuvo que abandonar entre lágrimas la sala de prensa tras ser preguntada por una posible retirada.

«Si algún día me retiro, no se lo diría a nadie...»: con esta enigmática frase se refirió la tenista estadounidense a un posible adiós a su carrera. A los 39 años, Serena fue eliminada en semifinales del Abierto de Australia por Osaka , derrota que le dejó muy tocada, como pudo verse en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En la misma, Williams no pudo reprimir las lágrimas , que le hicieron abandonar la sala al poco tiempo de haber comenzado su comparecencia. Tras preguntarle por la razón por la que había cometido tantos errores en el partido, la americana no pudo aguantar más. « No lo sé, se acabó », dijo antes de levantarse, con lágrimas en los ojos, y dejar la sala.

Serena buscaba en Australia un nuevo título del Grand Slam con el que alargar su liderato como la tenista con más éxitos de la historia . Deseo que tendrá que trasladar a las próximas citas del calendario siempre que esa retirada de la que tanto se habló ayer no sea inminente.

No debería serlo, pues la estadounidense ha mostrado un gran nivel en el primer grande de la temporada, en el que solo un mal partido ante el talento de Osaka le ha apartado del título. Jennifer Brady, que derrotó a la checa Karolina Muchova (6-4, 3-6, 6-4), jugará la final ante Osaka.