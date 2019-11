Actualizar

0 - 15 SET 2 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto OTRO BREAK MÁS! Ahora sí que parece que puede ponerse fin a la victoria momentánea de Reino Unido en la eliminatoria! Volvió a caer Evans en las redes de Rafa y parece imposible una remontada británica. 0 - 0 SET 2 0 - 4

Daniel Evans no consigue superar la red con su volea 15 - 40 SET 2 0 - 3

Gran resto de derecha de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto

15 - 30 SET 2 0 - 3

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 0 - 3

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera CONFIRMA BREAK! Se pone 3-0 y encarrila el partido para empatar la eliminatoria, aunque Evans no parece rendirse y se lo ha puesto algo complicado al balear! Tuvo que remontar Rafa. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Daniel Evans no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera 30 - 15 SET 2 0 - 2

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 2 0 - 2

La volea de Daniel Evans se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 2

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto

BREAAAAK! No hubo que esperar! Lo consigue en la segunda bola de break que tuvo en el set y se pone 2-0 a favor! Le toca servir para ponerse por delante en el marcador! 0 - 0 SET 2 0 - 2

Gran resto de Rafael Nadal que no consigue devolver Daniel Evans 40 - ADV SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 1

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - ADV SET 2 0 - 1

Gran resto de Rafael Nadal que no consigue devolver Daniel Evans

40 - 40 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 1

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Daniel Evans 40 - 30 SET 2 0 - 1

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 30 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera

Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 15 SET 2 0 - 1

Revés desde el centro de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal 0 - 15 SET 2 0 - 1

El revés de Daniel Evans se va fuera JUEGO NADAL! Sigue Rafa con saque y red para puntuar y sumar más ventaja ante un Evans que ya parte con la mentalidad de poder perder ante el número 1 del mundo! 0 - 0 SET 2 0 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 40 SET 2 0 - 0

El revés de Daniel Evans se va fuera 15 - 30 SET 2 0 - 0

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 2 0 - 0

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera BREAK, JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Consiguió Evans salvar dos, pero falló la tercera y el primer set cae del lado de un Rafa que está intratable como de costumbre!

0 - 0 SET 1 4 - 6

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera 30 - 40 SET 1 4 - 5

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera TRES BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL! 0 - 40 SET 1 4 - 5

Gran resto de Rafael Nadal que no consigue devolver Daniel Evans

0 - 30 SET 1 4 - 5

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Daniel Evans 0 - 15 SET 1 4 - 5

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera JUEGO NADAL! No cede un centímetro el español! Hace sus deberes y de nuevo al banquillo para tratar de preparar el que puede ser el último juego del set si consigue romper el saque del británico! Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera 15 - 15 SET 1 4 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 4 - 4

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto Juego Evans! Esta vez dio mejor versión el británico y no tuvo opción alguna Nadal de poder restar lo suficientemente bien para conseguir una rotura. Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Segundo servicio liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 3 - 4

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red 30 - 0 SET 1 3 - 4

Buen derechazo desde la red de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal TRANQUILIDAD TOTAL! Saque y red de Rafa de manera continua que acaba con otro juego en blanco a su favor! Solo queda esperar, a este ritmo, a que Evans pierda su saque.

0 - 0 SET 1 3 - 4

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans Se vuelve a salvar Evans! Sin embargo, parece que Nadal está cerca de romperle el saque. Empieza a sufrir más el británico.

0 - 0 SET 1 3 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 3

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Daniel Evans y gana el tanto Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 3

El revés de Daniel Evans se va fuera

ADV - 40 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 1 2 - 3

Daniel Evans estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Daniel Evans se va fuera Segundo servicio liftado de Daniel Evans, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 3

Daniel Evans no consigue superar la red con su volea

30 - 0 SET 1 2 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 2 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera JUEGO EN BLANCO! Buen saque ahora de Nadal para anular por completo el resto de Evans y seguir por delante en el marcador al segundo descanso del partido! Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans

0 - 30 SET 1 2 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 2

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red Dos bolas de break salvó Evans para poner el 2-2 en el marcador y seguir manteniendo el saque! No termina Nadal de encontrar la clave para derrotar al británico. 0 - 0 SET 1 2 - 2

Impresionante passing shot de Daniel Evans desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto ADV - 40 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Ace de Daniel Evans con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Daniel Evans falla su segundo servicio, doble falta 40 - 40 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera BOLA DE BREAK PARA NADAL! 30 - 40 SET 1 1 - 2

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red

30 - 30 SET 1 1 - 2

Daniel Evans con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Daniel Evans, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 30 SET 1 1 - 2

El revés de Daniel Evans se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 2

Gran resto de Rafael Nadal que no consigue devolver Daniel Evans JUEGO NADAL! Le costó esta vez al balear poder llevarse el punto ante un peleón Evans que puso un poco contra las cuerdas al balear, aunque no dispuso de ninguna bola de rotura! Primer descanso del choque.

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Daniel Evans Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Daniel Evans 40 - 40 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 1 1 - 1

El revés de Daniel Evans se va fuera 40 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

40 - ADV SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 15 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans

0 - 30 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto 0 - 15 SET 1 1 - 1

El revés de Daniel Evans se va fuera Juego Evans! Apenas pudo Nadal jugar al resto ante un poderoso saque del británico y que dominó con buenos golpes de derecha. Ace de Daniel Evans con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 15 SET 1 0 - 1

Remate desde el centro de la pista de Daniel Evans que no da opciones a Rafael Nadal

30 - 15 SET 1 0 - 1

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 1

Daniel Evans estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Daniel Evans que supera a Rafael Nadal y consigue el punto JUEGO NADAL! Tuvo que recurrir a muchos segundos saques el balear, pero consiguió vencer a Evans sin demasiada dificultad en el primer juego! 0 - 0 SET 1 0 - 1

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Daniel Evans y consigue el punto

Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Daniel Evans 30 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Daniel Evans se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Daniel Evans se va fuera

COMIENZA EL PARTIDO! Ya están en el calentamiento los dos jugadores! Quedan escasos minutos para el comienzo del choque entre Daniel Evans y Rafa Nadal! Reino Unido está a una carta de la final en la Copa Davis! España, en la cuerda floja por segunda ronda consecutiva! Vamos con ello! Así que partido crucial que jugará el mejor en estos casos, Rafa Nadal! No se vayan excesivamente lejos, que a partir de las 20:00, más o menos, tendrá lugar el inicio del segundo partido de la eliminatoria! Vida o muerte en La Caja Mágica! Rafa Nadal está en uno de sus mejores momentos de forma con un año espectacular que no pudo cerrar en las ATP Finals. Queda ver si, de ganar, vuelve a saltar a la pista en los dobles. El balance para Rafa Nadal, como es de esperar, da mucha esperanza del empate a uno en la eliminatoria con un 34-5. De hecho, solo ha perdido una vez en el formato individual: en 2004 ante Jiri Novak en el primer partido ante República Checa.

De hecho, Daniel Evans ha perdido dos de los tres partidos que ha disputado en la edición de 2019: ante Alexander Bublik (Kazajistán) y Robin Haase (Países Bajos). Solo venció a Jan-Lennard Struff en los cuartos de final en dos tie-breaks. La buena noticia en este sentido es la cantidad de partidos que Daniel Evans ha perdido disputando la Copa Davis. Ha jugado en 24 ocasiones en la competición y solo ha ganado en ocho ocasiones. Sin embargo, los enfrentamientos previos entre Daniel Evans y Rafa Nadal no dicen mucho sobre la posibilidad de lo que puede ocurrir, puesto que solo jugaron el uno contra el otro antes. Fue en el Masters 1000 de Canadá de este año. El balear ganó en dos sets muy disputados (7-6/6-4). Con la derrota en dos sets (6-3/7-6) de Feliciano López ante Kyle Edmund, es el turno de Rafa Nadal para devolver la igualdad a la eliminatoria tal como hizo ayer ante Argentina. Muy buenas noches! Segundo partido de las semifinales de la Copa Davis en el enfrentamiento entre Reino Unido y España! Le toca el turno a Daniel Evans y Rafa Nadal!