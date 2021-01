Nadal: «Algunos no necesitamos publicar lo que hacemos para ayudar»

S. D. Actualizado: 25/01/2021 20:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como el resto de jugadores y el personal que participará de una manera u otra en el Abierto de Australia entre el 8 y el 21 de febrero, Rafael Nadal se encuentra pasando una cuarentena obligatoria, requisito establecido por los responsables del torneo para tratar de minimizar la incidendia de la pandemia de coronavirus.

El tenista español se encuentra en Adelaida, en la «burbuja» con los jugadores mejor colocados en la clasificación, y que ha sido criticada por sus mejores condiciones respecto a las de otros tenistas. Desde allí Nadal atendió al canal ESPN Argentina y compartió su visión sobre las diferentes cuarentenas a las que se están teniendo que amoldar los participantes en el torneo.

«Aquí cada uno intenta sacar el máximo rendimiento posible dentro de nuestras posibilidades y ayudarnos entre nosotros, lo que pasa es que algunos necesitan hacerlo público y otros los hacemos de una manera más privada sin tener que publicar todo lo que vamos haciendo», explicó. «No tenemos esa necesidad de hacer propaganda de las llamadas que hacemos para que las cosas vayan lo mejor posible para los más desfavorecidos».

Unas palabras que podrían entenderse como una respuesta a la carta que Novak Djokovic envió a Craig Tiley, director de Tennis Australia, la federación australiana de tenis, en la que pedía suavizar las condiciones de los jugadores que están confinados por haber estado en contacto con un positivo por Covid-19, que ni siquiera pueden abandonar las habitaciones de su hotel para entrenar. El descontento por las diferencias entre las cuarentenas de Adelaida y Melbourne ha provocado el malestar de muchos jugadores y un buen número de reproches a Tiley, acusado de cuidar únicamente a los tenistas más importantes. Pero la carta de Djokovic también provocó el malestar de los ciudadanos locales, hasta tal punto que el serbio se vio obligado a aclarar su postura con un extenso comunicado en sus redes sociales.

Para Nadal, las quejas de otros jugadores «son entendibles y totalmente respetables. ¿Dónde está línea entre privilegios y no privilegios? Ahí sí es algo diferente. Yo tengo una visión un poquito distinta a la de otros jugadores. Aquí en Adelaida nuestras condiciones han sido mejores que las de la mayoría de los que están en Melbourne, pero allí los hay que tienen habitaciones más grandes donde pueden desarrollar actividades físicas, y otros, más pequeñas y sin contacto con sus entrenadores y preparadores físicos».

«Es un tema de ética y cada cuál tiene su propia opinión, todas respetables. A la hora de hablar de 'fair play' o de igualdad de condiciones, la gente no tiende a quejarse por la posición de los que están peor que ellos. Se habla de que los que estamos en Adelaida estamos en mejores condiciones, pero no he oído a ninguno de Melbourne decir que tiene una habitación mejor que la de otros, los que se han quedado confinados durante 14 días sin poder entrenar porque iban en un vuelo con un positivo», agregó el español.

«Estos que quizá se han quejado tanto de nuestras condiciones en Adelaida no han decidido quedarse confinados sin entrenar. Las quejas siempre son desde una posición de desventaja, hacia arriba. Hacía abajo nadie se suele posicionar en la desventaja», zanjó.