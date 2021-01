La Federación australiana de tenis ha modificado el calendario de la semana previa al Abierto de Australia con el objetivo de ofrecer a los 72 jugadores que actualmente cumplen una estricta cuarentena de 14 días mejores oportunidades de preparación y entrenamiento, según confirmaron este domingo los organizadores del primer 'Grand Slam' de la temporada.

«Tras una extensa consulta entre los jugadores y los circuitos, 'Tennis Australia' ha ideado un nuevo calendario, teniendo en cuenta el tiempo limitado que han tenido muchos jugadores para prepararse», explica el comunicado de prensa de la organización del Torneo, programado del 7 al 21 de febrero.

En categoría femenina se disputarán tres torneos WTA 500, incluidos los dos inicialmente programados del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero, con un número ligeramente reducido de participantes. Y habrá además un tercer torneo destinado específicamente a las jugadoras que no han podido entrenar. Dará comienzo el miércoles 3 y finalizará el domingo 7 de febrero.

En el caso de los hombres, los dos torneos ATP 250 y la ATP Cup, competición entre selecciones nacionales, se pospondrán 24 horas: «Los dos eventos ATP 250 comenzarán el lunes 1 de febrero, con un aumento de 56 plazas para el cuadro principal de individuales, mientras que la ATP Cup comenzará el martes 2 de febrero», avanzó el comunicado.

«Este es un momento particularmente difícil para los jugadores que están en cuarentena y nosotros, junto con la WTA y la ATP, estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos», afirmó Craig Tiley, director del Abierto de Australia.

Para poder organizar el primer 'Grand Slam' del año a pesar de la pandemia de coronavirus, la Federación australiana y las autoridades sanitarias del estado de Victoria han puesto en marcha un protocolo sanitario muy estricto con una cuarentena de 14 días para todos los participantes, si bien podían entrenar bajo una serie de condiciones.

Sin embargo, la detección de diez casos positivos entre las mil personas que llegaron en vuelos chárter a finales de la semana pasada ha provocado que hasta 72 jugadores hayan sido puestos en una más estricta cuarentena, sin autorización para salir de sus habitaciones ni siquiera para entrenar.

