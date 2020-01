Abierto de Australia El gesto de Rafa Nadal que enamoró al público de Melbourne Se interesó por una recogepelotas a la que dio un pelotazo, disculpándose con un cariñoso beso

Rafa Nadal no solo se ganó este jueves el pase a la tercera ronda del Abierto de Australia al ganar al argentino Federico Delbonis en un apretado encuentro. El tenista balear se ganó también los corazones de los aficionados australianos con su gesto con una de las niñas recogepelotas.

El español golpeó con una bola la cara de la niña, situada junto al juez de silla, durante un punto. Inmediatamente se acercó hasta ella para interesarse por su estado, al igual que hizo su rival, Delbonis.

El de Manacor levantó la gorra a la niña para observar bien la parte de la cara donde la pelota le había golpeado, y se disculpó inmediatamente con unas palabras y un cariñoso beso.

«Para ella no creo que sea un buen momento. Es muy valiente. Ha sido uno de los peores sustos de mi carrera en una pista de tenis. La pelota ha ido muy rápida y fuerte a la cabeza. Y me he preocupado de que estuviera bien. Sobre el beso, después de quince años no creo que mi mujer tenga que preocuparse por eso -bromeó después-». Al finalizar el encuentro, Nadal le regaló su cinta a la recogepelotas.