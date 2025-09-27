Rueda impone su jerarquía rubricando en Motegi su quinta pole del año

Lanzado hacia el título mundial de Moto3, José Antonio Rueda se desmarcó del resto de pilotos de la parrilla de la categoría en la Q2 del Gran Premio de Japón siendo el único que bajó de 1:55 para sumar su quinta pole del año tras las rubricadas con anterioridad en Jerez, Silverstone, Aragón y Assen. A falta de seis grandes premios, y con 78 puntos de ventaja sobre Ángel Piqueras, el joven piloto de Los Palacios tiene muy cerca el Campeonato y en Japón quiere dar otro paso, ya prácticamente definitivo, este domingo.

David Muñoz, que saldrá séptimo en Motegi (1:55.248), comandó buena parte de la sesión, también Rueda, hasta que a dos minutos del final apareció el australiano Joel Kelso para tomar el mando y hacerse con la pole provisional. Sin embargo, el palaciego no había dicho su última palabra. Ya con la bandera a cuadros bajada, Rueda le arrebató en el último instante el primer puesto... al argentino Perrone, que había registrado un 1:55.064 batido por el 1:54.826 del sevillano.

Rueda, Perrone y Kelso copan la primera línea; la segunda, Piqueras, Furusato y Adrián Fernández; y la tercera, Muñoz, Quiles y Almansa, aunque este último ha sido sancionado y relegado al fondo de la parrilla, como Foggia. Pini, por su parte, tendrá que hacer una doble vuelta larga (long-lap). En Motegi, Fernández se apuntó la primera tanda de los libres; Muñoz, la práctica oficial; Kelso, la segunda manga de entrenamientos; y Nepa, la Q1. Rueda, sin embargo, ha demostrado mayor ritmo y opta a la novena victoria del año. La carrera del Gran Premio de Japón de Moto3 se disputa este domingo (4.00, hora española) sobre 17 vueltas.

Another @ruedajr99 masterclass as he powers to his fifth pole of the season 👌



Perrone and @joelkelso66 will join him on the front row at Motegi ⚔️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/3K6M37ddE2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 27, 2025

Dani Muñoz, 17º en la parrilla de Moto2

A las 5.15, también en la madrugada española, será el turno del otro sevillano del Mundial, Dani Muñoz, que compite en Moto2 y se ha asegurado montura para el próximo año. El nazareno partirá de la 17ª posición de la parrilla (1:49.052). La pole se la adjudicó el líder de la categoría, Manu González, con Holgado y David Alonso completando la primera línea.

Más temas:

Moto2

Moto3