Pedro Fernández, presidente del Hereda Sevilla Baloncesto: «Que el Covirán Granada sepa ya lo que va a pasar es muy raro...»

El enfado del Hereda Sevilla Baloncesto, y más concretamente de su presidente, Pedro Fernández, con las informaciones que aparecieron en Granada la noche del martes, dando por descartada la presencia de su club en la ACB, es mayúsculo. En estos términos se expresaba el máximo mandatario del club hispalense en una entrevista concedida a ABC de Sevilla: «Desde hace semanas e incluso horas antes se daban las noticias, citando fuentes de la ACB, de que no íbamos cumplimentar. Eso tiene una lectura clara y es importante más allá de lo que pase después. Porque hay señores que sabían lo que iba a pasar antes. O son brujos o es porque lo sabían y entonces va a ser peor. Si no se van a dedicar al tarot, tienen que decir por qué lo sabían».

El empresario está convencido de que está toda la documentación aportada en tiempo y forma pero no sabe qué decisión tomará la ACB sobre la candidatura sevillana aunque en Granada se diera ya por hecho que era el Covirán el que se llevaba el gato al agua. «Existen publicaciones serias, de periódicos muy renombrados, diciendo que tenían la información antes de que pasara. Eso es muy raro, muy raro. Pero muy raro. Que el otro equipo sepa ya lo que va a pasar es muy raro. En teoría, lo que iba a pasar sólo lo sabía yo, al tener que aportar la documentación», subraya Fernández.

«Lo primero era lograr el ascenso. Se ganó limpiamente. Creo que también los equipos que jugaban contra el Granada ganaron limpiamente. Deportivamente, uno ha ganado limpiamente y el otro, lamentablemente, ha perdido. Esa es la primera parte, la parte gruesa. Lo segundo es que hay que tener unas condiciones para estar en la ACB y la Primera FEB: no puedes tener deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda y hay que poner un canon. También un presupuesto de 2,5 millones, en nuestro caso 4,2, con tres millones y pico demostrables. Me han dicho que el ticketing es exagerado en su previsión, pero es un futurible: tengo 7.000 asientos aunque el último año en ACB fueran 400.000 euros. Tengo todo el derecho del mundo a pensar que voy a conseguir 560.000. El último año, en el partido con el Real Madrid, solo el ticketing hizo 82.000 euros», relata el CEO del Grupo Hereda a cuenta de algunas partidas del presupuesto enviado y acreditado a la ACB.

Tiene claro Fernández que, si la resolución no fuera favorable su club, pedirá toda la información del Covirán Granada. «Voy a hacer exactamente lo mismo. Si eso ocurre, quiero toda la información de Granada. Toda es toda absolutamente toda. En tiempo, en forma, en cumplimentación, en presupuesto, en cantidades ingresadas o no ingresadas. Todo. Si no le viene mal, yo también quiero repasar las suyas», señala Fernández, claramente molesto con «las presiones» que ha podido haber desde la capital nazarí en estas semanas del proceso de inscripción: «He intentado no leer nada, ni siquiera la entrevista del presidente del Covirán un día antes. No han parado», se queja, y cuenta una anécdota que le sucedió en la Caja Mágica: «Acababa de abrazar a Vitor Benite en el pabellón de Madrid tras el ascenso y un periodista de un medio remarcado me da la enhorabuena por el ascenso deportivo pero me dice que el ascenso en los despachos seguramente no se dará. Fue una aseveración. Me llama el auditor de la ACB y nos pusimos a trabajar. ¿Pero cómo es posible que antes de que me llame el auditor ya haya gente que dé por hecho que no subo? Es muy llamativo. Poquita gente conozco de la ACB, pero los que conozco son hiperserios. El presidente y el director general me dijeron que tenía que cumplimentar y ya está porque había ganado».

Las filtraciones en medios granadinos

Que se haya conocido la supuesta decisión de la ACB antes de cualquier tipo de comunicación oficial por parte de la patronal es algo que no entiende el presidente del Hereda Sevilla. Y lo expone del siguiente modo: «Yo no tengo ninguna información de la ACB y, sin embargo, están saliendo informaciones con fuentes de la ACB. La cuestión son las de ayer. ¿Cómo lo sabían? ¿Por qué lo sabían? ¿Por qué? Eso es muy llamativo. Es lo que más me llama la atención. Lo que más me mosquea. ¿Por qué usted a días de terminar la inscripción sabe ya que no? ¿Por qué?», no deja de preguntarse Pedro Fernández.

Reitera que no tiene idea de qué determinará la ACB: «Yo ya he dicho tres veces lo que voy a hacer. Y ya han sido tres veces que lo he cumplido. Pero no soy el secretario general, ni siquiera estoy en la ACB ni soy parte de la Asamblea. Mi esperanza es que decida lo lógico, lo moral y lo legal, sí. ¿Que tengo esperanza en ello? Absoluta. ¿Que no tengo, desde mi punto de vista, nada que me lleve a pensar que en la ACB hay cosas raras? Totalmente. No tengo nada. De hecho, las veces que he hablado con ellos, ellos me han ayudado en todo. No me han puesto cortapisas, ni pegas, ni nada».

Por último, entiende el propietario del Hereda Sevilla que el optimismo que siempre ha existido en Granada ha perjudicado en cierta forma la inscripción del equipo sevillano. «Si hay medios que están citando fuentes de la ACB y diciendo que yo no voy a subir, evidentemente condiciona la subida. Muchísimo. La condiciona muchísimo. Condiciona los posibles partners que pueda tener, las reuniones con las instituciones y condiciona todo. Cualquiera que esté diciendo el 15 de julio a las 20.30 de la noche que no salgo, está falseando y prevaricando».