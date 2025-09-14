El lebrijano Juanpe López ficha por el Movistar Team hasta 2027

El ciclista lebrijano Juanpe López, de 28 años, ha dado un paso importante en su carrera deportiva con su fichaje hasta 2027 por el Movistar Team. Una incorporación a la que el conjunto español, que suma de este modo más talento nacional a sus filas pensando en las próximas temporadas, ha dado este domingo carácter oficial.

Tras seis campañas en el Lidl-Trek en las que ha logrado éxitos importantes, Juanpe cambia de aires y el ciclista sevillano mostraba de este modo su satisfacción tras su llegada a la escuadra telefónica: «Es un orgullo fichar por un equipo con los valores de Movistar Team, un conjunto de casa después de mi andadura de seis años fuera de España. Llega un momento en el que los cambios te pueden traer algo bueno y el movimiento al equipo de casa es una ambición multiplicada por dos».

En plena madurez, Juanpe quiere seguir creciendo como ciclista. Y para ello sabe que debe seguir aprendiendo pero también volcar la experiencia ya acumulada en esta nueva etapa como miembro de una organización tan potente como Movistar: «Dar este paso es una gran oportunidad para mí, quiero aportar al equipo la experiencia que tengo y todavía me quedan unos años para dar el 100% de mí y dar lo mejor para el conjunto. Aprender de los compañeros y aportar la experiencia y, sobre todo, intentar hacerlo lo mejor que pueda. Creo que es el equipo adaptado a mí y quiero disfrutarlo al 100%», señalaba el corredor sevillano, cuyo fichaje celebraba el Movistar al reforzar «su bloque con un corredor, experimentado, carismático y con ambición».

Formado en el Kometa Cycling Team de la Fundación Alberto Contador, Juanpe López se unió al Lidl-Trek (entonces Trek-Segafredo) en 2019 y en estos seis años defendiendo los colores del equipo estadounidense ha logrado la victoria (etapa y general) en el Tour de los Alpes en 2024 y vestirse hasta diez días de rosa liderando el Giro de Italia en 2022. También disputó el Tour de Francia en 2023. Ahora arrancará una nueva etapa en un equipo que liderará Enric Más y que también ha cerrado los fichajes de Raúl García Pierna y Roger Adrià.

