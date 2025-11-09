Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere una persona mayor en el incendio de su vivienda de Dos Hermanas a causa de un accidente doméstico
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

ATLETISMO

Kwizera consolida su idilio con el Cross de Itálica

El burundés suma su segunda victoria y su quinto podio en el complejo arqueológico; Winfred Yavi, la bareiní campeona olímpica de los 3.000 obstáculos en París, regaló una exhibición y se apuntó la prueba internacional femenina

Ndikumwenayo y Forero, los primeros españoles; Carolina Robles, de vuelta tras su lesión, acabó décima

El Cross de Itálica, élite del campo a través, aguarda ya a sus nuevos emperadores

Rodrigue Kwizera, cruzando sonriente el arco de meta del 43º Cross de Itálica
Rodrigue Kwizera, cruzando sonriente el arco de meta del 43º Cross de Itálica MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rodrigue Kwizera nunca decepciona en el Cross de Itálica. Infalible en la cuna de Trajano y Adriano, este burundés de amplia sonrisa y 25 años, que firmó autógrafos a los más pequeños a los pocos minutos de cruzar el arco de meta, se ... ha convertido en una garantía de éxito y espectáculo para la emblemática prueba en el complejo arqueológico de Santiponce. Ya había vencido una vez, en 2021, el año pasado se quedó a las puertas, segundo tras Ndikumwenayo, y en 2025 quería coronarse de nuevo. Suyo fue el triunfo en una carrera muy pareja que tardó en romperse mucho más que la femenina, dominada con solvencia por la bareiní Winfred Yavi, oro de los 3.000 obstáculos en los Juegos de París. Kwizera, segundo en Itálica en 2022 y tercero en 2023, refrendó su excelente momento tras su segundo puesto en el medio maratón de Valencia y su triunfo en el Cross de Castellón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app