José Antonio Rueda saldrá noveno en Indonesia, donde puede sellar el título

El sevillano José Antonio Rueda, que en función de su resultado y el de sus perseguidores en la clasificación general puede certificar este domingo el título de campeón del mundo de Moto3, saldrá noveno del Gran Premio de Indonesia en el Circuito de Mandalika. El palaciego, tras quedar tercero de la segunda tanda de entrenamientos libres, registró un tiempo de 1:37.547 en la sesión de clasificación Q2 para definir a la parrilla.

La pole se la adjudicó Adrián Fernández, del Leopard (1:37.022), por sólo 99 milésimas de diferencias sobre el brenero David Muñoz, que fue segundo tanto en los libres como en la Q2 (1.37.121). Tercero fue Kelso, para completar la primera línea (1:37.174). La segunda línea será para Carpe, Furusato y Quiles; la tercera, para Almansa, Lunetta y Rueda; la cuarta, para Pini, Piqueras y Foggia; la quinta, para Roulstone, Yamanaka y Ogde; y la sexta, para Bertelle, Nepa y Moodley.

Hay diferentes combinaciones, con hasta cuatro pilotos implicados, para que Rueda pueda abrochar definitivamente el título en la carrera de este domingo (6.00 horas, sobre 20 vueltas). El piloto de Los Palacios, con 93 puntos de renta sobre Piqueras, que saldrá por detrás de él, necesita ampliar esa ventaja hasta los 100 y evitar, además, que ni Quiles ni Muñoz le recorten 11 y 18 puntos, respectivamente.

En Moto2, Dani Muñoz partirá de la 17ª posición tras marcar un 1:33.452 en la Q2. El brasileño Moreira se adjudicó la pole (1:33.341) y el conileño Marcos Ramírez firmó el sexto tiempo (1:33.685). La carrera de la categoría intermedia en Madalika comenzará el domingo a las 7.15 horas.

