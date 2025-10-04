Suscribete a
MOTO3 - GRAN PREMIO DE INDONESIA

José Antonio Rueda, líder del Mundial: «Ganar en Jerez ha sido lo más especial que he vivido este año»

campeonato del mundo DE MOTOCICLISMO

El joven piloto palaciego vive un fin de semana muy especial en Indonesia en el que puede proclamarse campeón del mundo de su categoría

Rueda impone su jerarquía rubricando en Motegi su quinta pole del año

José Antonio Rueda, celebrando la victoria en el Circuito de Misano en el Gran Premio de San Marino
Sergio A. Ávila

A José Antonio Rueda (Los Palacios y Villafranca, 2005) nada distrae su atención ni altera sus rutinas, ni siquiera la posibilidad de convertirse en campeón del mundo de Moto3 este domingo. Semejante logro, un hito histórico para el motociclismo andaluz, lo tiene al alcance de ... la mano. Sólo falta en realidad que sea matemático gracias a la ventaja, de 93 puntos, que mantiene sobre el segundo clasificado, Ángel Piqueras, a falta de cinco carreras. En las horas previas al comienzo de un fin de semana que puede ser decisivo, el piloto palaciego atiende a ABC de Sevilla desde Indonesia.

