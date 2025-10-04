José Antonio Rueda, líder del Mundial: «Ganar en Jerez ha sido lo más especial que he vivido este año»

A José Antonio Rueda (Los Palacios y Villafranca, 2005) nada distrae su atención ni altera sus rutinas, ni siquiera la posibilidad de convertirse en campeón del mundo de Moto3 este domingo. Semejante logro, un hito histórico para el motociclismo andaluz, lo tiene al alcance de ... la mano. Sólo falta en realidad que sea matemático gracias a la ventaja, de 93 puntos, que mantiene sobre el segundo clasificado, Ángel Piqueras, a falta de cinco carreras. En las horas previas al comienzo de un fin de semana que puede ser decisivo, el piloto palaciego atiende a ABC de Sevilla desde Indonesia.

-Siempre se le ve sereno, tranquilo, antes y después de la carrera. ¿Cómo ha afrontado esta semana, ha sido igual?

-Igual que siempre, diría yo. Llegamos a un circuito que me gusta también y se prevén condiciones buenas para el fin de semana. Seguiremos trabajando como al principio de temporada, para llegar lo más preparados posible.

-En cuanto a planteamiento y metodología previa al gran premio, ¿todo como siempre entonces?

-Sí, sí, sí. Es lo que hay que hacer, seguir trabajando en todas esas cosas que serán las que nos ayuden de cara al domingo.

-¿Las cuentas para ser campeón del mundo las tiene en la cabeza o ha conseguido abstraerse de todo eso?

-Al final, eso está ahí, es inevitable. Y es verdad que el hecho de tener esa presión es bueno: significa que hemos hecho las cosas bien, pero no suelo pensar mucho en eso, simplemente en seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Si tiene que venir este fin de semana, vendrá.

-¿Cómo es el Circuito de Mandalika? Fue quinto en 2023 y undécimo en 2024 en ese trazado.

-Creo que es uno de los circuitos de mayor velocidad media del Campeonato. En Moto3, al menos, vas mucho rato a tope, hay muchas curvas rápidas y tiene dos frenadas fuertes. Por lo demás, es bastante rápido. Es un circuito que me gusta mucho. Es planito, muy amplio, y puedes hacer muchas trazadas diferentes.

-¿Da la posibilidad de escaparse o es complicado?

-Es complicado, como en todos. Al final, en Moto3 se nota un montón el rebufo. Pero creo que aquí, en este circuito, puede que no se note tanto y podamos trabajar bien solos.

-¿Ve y analiza la carrera del año pasado antes de cada gran premio? ¿Forma eso parte del estudio previo?

-Sí, claro, al final nos vemos todo lo que pasó el año pasado para estudiarlo y salir lo más preparados posible el primer día para tener las cosas claras. Es una de las partes clave cada fin de semana.

-¿El cambio del Rueda de 2024 a este de 2025 que acaricia el título es una cuestión de experiencia y aprendizaje solamente o hay más claves?

-Hay algunas más, pero sobre todo la experiencia. Aquí en el Mundial se notan mucho los años porque cada temporada es distinta. Del 2023 al 2024, por ejemplo, cambió literalmente todo en Moto3 menos el motor. Cambiaron los neumáticos, las suspensiones... cambió todo. Así que cada año vas aprendiendo cosas nuevas para tratar de hacerlo lo mejor posible. Se nota mucho la experiencia porque este Campeonato no se puede comparar con otros. Los 28 pilotos van muy rápido, todo es muy apretado, incluso más en Moto3 con los rebufos.

-El año pasado fue muy duro para usted, con operación de apendicitis incluida en Austin. ¿De una temporada así también se aprende?

-Sí, fue de los peores años, por no decir que el peor de mi carrera deportiva. Aprendí muchísimas cosas y me enseñaron tanto deportiva como personalmente a seguir creciendo. Me sirvió mucho para lo que le he comentado, para poner todo eso en la pista y tener también esa regularidad.

-Su padre me decía esta semana que la victoria más especial en 2025 había sido, para él, la de Jerez. ¿Y usted, se queda con esa también o con la de Austin en Estados Unidos?

-¿Me pregunta por el top 3?

-Por el top 3 y la más especial de todas.

-La de Jerez es la más especial porque mi casa está cerca y siempre he estado ahí. Y este año ha sido increíble. La afición de Jerez no se puede comparar con ninguna otra del Campeonato. Es lo más especial que he podido vivir este año. Luego, sí, diría que Austin, un circuito que me gusta mucho en Estados Unidos. Me encantó. Y después, San Marino, Misano.

-¿No incluye a Silverstone, donde ganó saliendo desde el fondo de la parrilla?

-Sí, sí, sí, también podría estar en el top 3. Fue una carrera increíble, como la de Misano, bastante parecida. De ambas tengo un recuerdo muy bonito. Pero en Misano siempre he tenido ilusión de ganar y también en Texas por todo lo que me pasó allí el año pasado.

-¿Recuerda la primera vez que se subió a una moto de competición?

-Sí, claro. Tenía seis años.

-Antes de llegar al Mundial, ¿lo más especial que vivió fue el año del doblete en categoría júnior?

-Sí, pero también le diría que los años en minimoto con mi padre y mi abuelo. Fueron súper especiales para mí.

-¿Cuesta hacer amistades en un entorno tan competitivo como el paddock o es más fácil de lo que puede parecer desde fuera?

-Cada uno tiene su forma de ser, pero creo que no es tanto como la gente piensa desde fuera. Se pueden tener amistades y, luego, que en la pista gane el mejor y ya está.

-Cuando necesita un consejo, ¿a quién acude o a quién llama?

-A mis padres.

-¿Cómo está viendo a Dani Muñoz, también sevillano y con el que comparte equipo?

-Bien, muy bien, súper contento. Siempre hemos estado juntos, en la misma escuela. Me ha hecho mucha ilusión que entrase aquí con nosotros a sustituir a Deniz (Öncü). Me alegré mucho también de que tenga equipo para el próximo año. Hicimos podio ambos en Cataluña.

-En 2026 serán cuatro andaluces en el Mundial, algo inédito e increíble.

-Significa que hemos hecho las cosas bien. Y seguramente seguirán subiendo más pilotos desde abajo porque están yendo muy, muy fuertes. Probablemente estén aquí en unos años. He entrenado con algunos en la escuela. Es increíble tener a tantos así. Eso te hace esforzarte cada día más y mola mucho entrenarse con ellos. Muy contento con el hecho de que el año que viene seamos cuatro.