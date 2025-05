El Insolac Caja 87 vive una pesadilla en Palma y queda eliminado de la fase de ascenso (82-45)

No pudo ser. Un pobre segundo cuarto y una segunda mitad sin respuesta dejan al Insolac Caja 87 fuera del play off tras perder de 37 puntos en Palma de Mallorca y dilapidar el +29 (95-66) que llevaba del choque de la ida en San Pablo. Pese a empezar bien, el equipo cajista se vio arrollado por la intensidad de Fibwi Palma y no pudo contestar en una triste tarde en las Islas Baleares.

Supo igualar la intensidad de Palma un Insolac Caja 87 muy metido en el partido y, de la mano de un Issanza-Baoko muy poderoso en ambos tableros, se puso por delante en el marcador a los cuatro minutos (6-9). Los locales se apoyaron en un buen Beraza, que al igual que en la ida, fue el jugador más clarividente del equipo palmesano, y consiguió, con 10 puntos, poner a los suyos en ventaja en el primer periodo (19-17), renta mínima que no se movió al final del cuarto.

El Fibwi Palma subió una velocidad más en el inicio del segundo periodo y con un parcial de 9-2 abrió hueco en el luminoso, lo que forzó a Eloy Ramírez a pedir tiempo muerto a los dos minutos y medio (28-19). El parcial se amplió hasta el 17-2 con un Aramburo hiperactivo, situación que de nuevo cortó el técnico utrerano con un tiempo muerto restando cuatro minutos para el descanso (36-19). Sin embargo, la sangría en defensa se extendió hasta el intermedio, cuando los locales llegaron a poner la ventaja en 28 puntos (48-20).

Fibwi Palma - Insolac Caja 87 Ficha técnica Fibwi Palma (19+29+21+13): Jorge Martínez (13), Brian Vázquez (11), Giovanetti (21), Beraza (14) y Cunningham (7) -quinteto inicial-, Aramburu (15), Miller y Spencer (1).

Insolac Caja 87 (17+3+15+10): Franch (5), Herrera, Bilalovic (7), Djedovic (5) e Issanza-Baoko (10) -quinteto inicial- ; Bertain (6), Rafa Santos (5), Miladinovic (2), Serrano (3) y Latorre (2),

Árbitros: Ruiz Ramírez-Cruzado y Guadalajara Díaz. Sin eliminados. Partido de vuelta de los octavos de final de la fase de ascenso a Primera FEB. Polideportivo Son Moix.

Sin vuelta atrás

Los palmesanos siguieron erosionando la defensa sevillana y se pusieron en ventaja en el marcador general de la eliminatoria. Solo un triple de Rafa Santos y otro de Djedovic en el ecuador del tercero periodo cortaron la imparable racha del Fibwi Palma (59-30). Pese a que el Caja limó la ventaja a 27, la anotación de Brian Vázquez dejo en 34 puntos la distancia para el periodo definitivo (69-35).

El partido se sumió en un intercambio de golpes en los primeros compases del último cuarto, con un Issanza-Baoko muy activo (74-41). Tras ello, el ritmo anotador decayó, lo cual perjudicó a los cajistas, que a falta de dos minutos se vieron con 37 puntos de desventaja tras una gran canasta de Giovanetti (79-42). Pese a los intentos triples, el cuadro sevillano terminó volviéndose de vacío de Palma de Mallorca y poniendo un feo broche a su primera temporada de vida.