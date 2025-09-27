El estreno del Insolac Caja 87 en San Pablo, entre el rodaje y el desquite

A falta de una semana para el estreno liguero, contra el Círculo Gijón Baloncesto en San Pablo, el Insolac Caja 87 se pone de largo ante su público con motivo del tercer partido de la fase de liga de la Copa de España, que lo medirá con el Jaén Paraíso Interior. Aunque se trate de un partido de carácter oficial pero, a qué engañarse, también propio de este banco de pruebas en que se ha convertido el torneo copero para el rodaje de los equipos, tiene desde luego interés por varias razones. Porque el conjunto verdirrojo comparecerá en San Pablo cinco meses después de su último partido oficial ejerciendo de anfitrión y porque viene de dos derrotas seguidas. generando dudas y cierta inquietud entre su hinchada, ávida de las alegrías que dan los triunfos y blindan la ilusión.

Contra el Jaén, equipo recién ascendido que también ha perdido sus duelos contra el Coto Córdoba y el CB Starlabs Morón, dispone a priori de una buena oportunidad para desquitarse, ajustar todo aquello que no lo está e ir quemando etapas, sumando minutos, puliendo conceptos y generando los automatismos necesarios entre los nuevos jugadores con vistas a lo importante: el debut de la próxima semana en la Segunda FEB 2025-26. El Insolac Caja 87 aspira «a lo máximo», no han dejado de repetirlo su entrenador, Eloy Ramírez, así como sus dirigentes cada vez que se les ha preguntando, y en este sentido asume la presión de dar un paso más e instalarse en la zona alta de la tabla buscando el play off de ascenso en ese Grupo Oeste que esta próxima campaña reúne al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, al Valladolid y también al Morón, estos dos últimos procedentes de la Primera FEB.

Quiere más el Caja 87 tras su esperanzador e ilusionante debut en la categoría la pasada campaña. Con nuevos jugadores y, se supone, mejores argumentos, la tropa de Eloy Ramírez se presenta en Sevilla tras caer en un partido parejo en el Alameda (78-75) y firmar una actuación de menor nivel en Córdoba (75-69), igualmente zanjada con derrota. Cualquier valoración o análisis de la pretemporada están cogidos con pinzas. Porque todo es prematuro, susceptible de cambio y mejora. Es tiempo de la probeta y generar el ecosistema adecuado para sacar el máximo partido de los jugadores con el fin de que puedan ganar partidos.

De eso se trata, aunque desde luego estas semanas de rodaje se llevan mucho mejor con triunfos que con derrotas. En los dos episodios verdirrojos en la Copa de España se ha echado de menos mayor presencia de su juego interior aun con la ausencia de Okafor, junto a Bilalovic las dos bajas cajista en ambos duelos. Se espera mayor rendimiento de la zona de la cancha donde más esfuerzo se ha invertido en la planificación. Jankovic, Dibba, Okafor, Latorre y el propio Dedovic, que puede jugar al tres o el cuatro, deben equilibrar un equipo que en el perímetro orbitará en torno a la batuta de Franch, la electricidad de Clark, el trabajo todoterreno de Cecilia y los puntos de Bertain y Bilalovic, sin olvidar la aportación de Joaquín Cebolla. Hay que engrasar al equipo en este proceso que debe acelerarse porque la preparación ya concluye y desde el lunes tocará cambiar el chip y planificar el debut liguero.

El Morón, a seguir la misma línea

Si opciones remotas tiene el Caja 87 de clasificarse para la siguiente fase de la Copa (pasan 14 y los sevillanos son vigésimo primeros), muchas más tiene el CB Starlabs Morón, que se ha reforzado a conciencia con mucho jugador andaluz en sus filas y el objetivo de posicionarse también entre los mejores de la categoría. Si en la primera jornada superó al Caja 87 gracias a una sensacional recta final de partido, los de Fede Castelló brillaron el pasado fin de semana desarbolando al Jaén en su cancha (62-96) y dominando el choque desde el segundo parcial. Zion Williams, el base estadounidense procedente de Zaragoza, así como Alo Marín, Chabi Yo y Vladimir Orlov están sobresaliendo en el conjunto aruncitano, que este domingo (12.00) cierra la primera fase del torneo copero recibiendo al Coto Córdoba, también invicto, en el Alameda. Las eliminatorias de dieciseisavos se disputan el 21 y el 22 de octubre. El debut liguero del Morón será el 5 de octubre (18.00 horas), de nuevo en el Olivo Arena contra el Jaén Paraíso Interior.