La Fundación Cajasol anuncia la suspensión de la colaboración con el Caja 87

Inesperado nuevo giro de 180 grados en el baloncesto sevillano. La Fundación Cajasol, que en las últimas semanas ha ramificado su apoyo al deporte de la capital hispalense y de otras provincias a través de diversos acuerdos que ha ido cerrando y anunciando en ... sus redes sociales, ha sorprendido este martes comunicando que el alcanzado con el Insolac Caja 87, y del que se informó el pasado 15 de septiembre, queda «sin efecto debido a la imposibilidad de llegar a tiempo para la adecuada implementación e inicio del proyecto en los plazos establecidos».

En este sentido, Cajasol recuerda que «hace unos días se dio a conocer este nuevo proyecto entre las dos instituciones con el fin de promover la práctica del baloncesto y dar respaldo al talento andaluz», en la línea que ya había hecho previamente con el Real Rugby Ciencias, el Esquimo de Dos Hermanas o el BM Proin Sevilla. «Sin embargo -prosigue la nota-, no ha sido posible llegar a un entendimiento en todos los aspectos relativos al convenio, por lo que se ha decidido suspender la colaboración», precisa el comunicado de Cajasol, para el que «este proyecto se planteaba como un reto muy ilusionante dentro de su apuesta por el deporte andaluz, lo cual se corrobora con el resto de los acuerdos de colaboraciones que lleva a cabo con diferentes clubes deportivos de Andalucía». Parece, en todo caso, según puede desprenderse del comunicado, que los puentes de entendimiento no están rotos entre ambas entidades, ya que «esta decisión, enfocada en asegurar la calidad de sus proyectos, no cierra puertas a futuras colaboraciones con el Caja 87, para el impulso del baloncesto en la ciudad de Sevilla». Cajasol le desea además «el mayor de los éxitos al club Caja87 para esta temporada».

El 15 de septiembre, desde el Caja 87 se especificó que el nombre del club pasaría a ser Insolac Cajasol 87. En su comunicado de aquel día, la Fundación explicaba que obtenía «derechos de marca» fruto de esa «alianza estratégica que nos permitirá construir un club más sólido, más sostenible y con mayor proyección en la ciudad».

En los acuerdos anunciados con los clubes sevillanos, la Fundación Cajasol aparece encabezando el nombre comercial: el Ciencias de rugby pasa a llamarse Cajasol Real Ciencias Sevilla; el Esquimo de vóley, Fundación Cajasol Andalucía; el Balonmano Proin Sevilla, Cajasol Sevilla BM Proin; y por último, el DOC Gardenstore Sevilla Femenino se ha convertido en Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino. De momento, el Caja 87 seguirá siendo Insolac Caja 87.