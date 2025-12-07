Suscribete a
CARRERAS DE CABALLOS

Doblete ganador del preparador Efraín Arguinzones en el Gran Hipódromo de Andalucía

La Yeguada Rocío consiguió el triunfo número 50 en España con 'Lunatick' y la monta de Gonzalo Pineda; Ignacio Melgarejo venció en la carrera que abría la jornada con 'Marcus Atilius'

Janacek sigue imponiendo el ritmo en el Gran Hipódromo de Andalucía

Victoria de 'Tritón' con la monta de Gabriel Arguinzones en la tercera carrera de este domingo
ABC de Sevilla

El Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner, de la localidad sevillana de Dos Hermanas, acogió este domingo la tercera jornada de la temporada de carreras de caballos en la que destacaron las dos victorias de Efraín Arguinzones con los ejemplares de su patio, ' ... Tritón' y 'Nader King', y las respectivas fustas de su hijo Gabriel Arguinzones y de Nicolás de Julián. Además, la Yeguada Rocío consiguió la victoria número cincuenta en España con el triunfo de 'Lunatick' con la monta de Gonzalo Pineda y la preparación del laureado Guillermo Arizkorreta. El sol y buen tiempo acompañaron la jornada en el recinto nazareno con bastante público en sus gradas.

