Doblete ganador del preparador Efraín Arguinzones en el Gran Hipódromo de Andalucía

El Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner, de la localidad sevillana de Dos Hermanas, acogió este domingo la tercera jornada de la temporada de carreras de caballos en la que destacaron las dos victorias de Efraín Arguinzones con los ejemplares de su patio, ' ... Tritón' y 'Nader King', y las respectivas fustas de su hijo Gabriel Arguinzones y de Nicolás de Julián. Además, la Yeguada Rocío consiguió la victoria número cincuenta en España con el triunfo de 'Lunatick' con la monta de Gonzalo Pineda y la preparación del laureado Guillermo Arizkorreta. El sol y buen tiempo acompañaron la jornada en el recinto nazareno con bastante público en sus gradas.

Comenzó la dominical el Premio La Pepa Constitución Española de 1812, que se celebró sobre una distancia 1.400 metros y en el que se impuso con claridad 'Marcus Atilius', de la Cuadra Jiménez, con una buena monta del sevillano Ignacio Melgarejo. En esta prueba, reservada para potros y potrancas de dos años, demostró su superioridad el entrenado por Jessica Jiménez sobre la arena nazarena. Entró en la gemela, a casi dos cuerpos del vencedor, 'Zurito', con la silla del argentino Nico Valle. Firmó el trío de referencia 'Stepinmydirection' con la fusta de Denisa Sikorova, a menos de un cuerpo de su antecesor.

'Lunatick', con la monta de Gonzalo Pineda, se impuso en la segunda carrera de la jornada, Premio Transición Española y Democracia. En esta carrera sobre 1.400 metros y reservada para amazonas y gentlemen con caballos y yeguas de cuatro años en adelante, se consumó el medio centenar de victorias en España de la Yeguada Rocío. Lo que es todo un logro. Fue una lucha en la arena de Dos Hermanas entre el ganador e 'Ifach', con la fusta de Diego Sarabia, que finalmente sucumbió ante la consumada calidad del cinco años entrenado por Guillermo Arizkorreta. A casi cuatro cuerpos entró en el trío 'Bright Fire', con la silla de D. Villares.

El hándicap dividido para Arguinzones

La tercera y cuarta disputadas sobre la pista de hierba correspondieron al hándicap dividido, sobre una distancia de 2.200 metros, para caballos y yeguas de tres años en adelante. En ambas se impusieron ejemplares del patio del preparador Efraín Arguinzones. El Premio Padres de la Constitución, primera parte de este hándicap, tuvo como vencedor a 'Tritón', con la monta de Gabriel Arguinzones, sobre el lote formado por nueve purasangres. Este seis años de la Cuadra Samalasa fue acompañado en el trío por 'African Star', con la silla de Dinis Ferreira, y 'Aniol', con la fusta del checo Vaclav Janacek.

En la segunda parte de este hándicap, Premio 6 de diciembre Día de la Constitución, con hasta diez purasangres sobre el verde, el ganador en el espejo de meta fue 'Nader King', de la Cuadra de Enrique Fernández de la Vega, y con una excelente monta de Nicolás de Julián. Entraron en el trío ganador 'Luna Rossa', con Jaime Gelabert, y 'Yira', con la silla de J. Gómez. Fue el trío ganador más ajustado del programa con los tres primeros ejemplares en medio cuerpo de diferencia.

Concluyó esta jornada sobre la pista de hierba con el Premio Derechos Fundamentales, quinta carrera, en la que ganó 'Star One', de la Cuadra Estrellas de Montefaro, y con una incontestable monta de Jaime Gelabert. Esta prueba de venta para los tres años sobre una distancia de 1.800 metros tuvo al entrenado por Sandro Tseretelli como vencedor en la llegada más ajustada del día. Se impuso por un suspiro sobre 'Shutterwood', con la silla de Vaclav Janacek. 'Soltan Lee' firmó el trío con la fusta de Ignacio Melgarejo a un cuerpo de la gemela.

La próxima jornada de carreras de caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía será el próximo domingo, 14 de diciembre.