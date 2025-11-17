Suscribete a
La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

El decisivo encuentro de 2026 se disputará el próximo 25 de abril, sábado de Feria, y amplía el vínculo entre la RFEF y Sevilla que se inició en 2019

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, junto a Juanma Moreno y José Luis Sanz
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, junto a Juanma Moreno y José Luis Sanz juan flores

Mateo González y Fran Montes de Oca

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que el estadio de la Cartuja de Sevilla será sede de la final de la Copa del Rey para la presente edición y dos más, con lo que la capital hispalense albergará este partido ... decisivo del torneo hasta 2028, con lo que cumpliría diez ediciones consecutivas. La primera de este nuevo acuerdo se celebrará el próximo 25 de abril de 2026, sábado de Feria. El acuerdo amplía lo vivido desde que en 2020 se iniciara esta fructífera vinculación para que el estadio sevillano volviera a tener uso con estas finales y con encuentros de las selecciones españolas absolutas masculina y femenina. La reunión de la junta directiva de la RFEF, celebrada en Sevilla, ha adoptado esta resolución dentro de sus puntos del orden del día después de estudiar el informe de la Comisión de Valoración. Este paso ha sido anunciado por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que ha comparecido junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

