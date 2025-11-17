La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que el estadio de la Cartuja de Sevilla será sede de la final de la Copa del Rey para la presente edición y dos más, con lo que la capital hispalense albergará este partido ... decisivo del torneo hasta 2028, con lo que cumpliría diez ediciones consecutivas. La primera de este nuevo acuerdo se celebrará el próximo 25 de abril de 2026, sábado de Feria. El acuerdo amplía lo vivido desde que en 2020 se iniciara esta fructífera vinculación para que el estadio sevillano volviera a tener uso con estas finales y con encuentros de las selecciones españolas absolutas masculina y femenina. La reunión de la junta directiva de la RFEF, celebrada en Sevilla, ha adoptado esta resolución dentro de sus puntos del orden del día después de estudiar el informe de la Comisión de Valoración. Este paso ha sido anunciado por Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que ha comparecido junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

«Curiosamente coinciden las cosas en el tiempo, que estamos en esta maravillosa ciudad y que hoy la junta directiva de la RFEF acaba de adjudicar para los próximos tres años la tan ansiada y muy solicitada final de la Copa del Rey. Temporada 2025-26 será la final en la Cartuja, los años 27 y 28 también tendremos la oportunidad de estar aquí en esta maravillosa ciudad», señalaba Louzán en su primera alocución.

Varias ciudades volvían a optar a albergar la final copera como Madrid con el Metropolitano y Valencia con Mestalla pero volvió a ganar Sevilla con la Cartuja, que ha visto triunfar a la Real Sociedad (2020), Barcelona (2021), Real Betis (2022), Real Madrid (2023) y Athletic (2024), además del choque que se disputó en el Benito Villamarín en 2019 con éxito del Valencia, en las últimas temporadas, con lo que la capital andaluza completará varios años consecutivos siendo el hogar de la Copa del Rey.

La final de Copa se había jugado anteriormente en Sevilla en los años 1999 y 2001, en la Cartuja, cuando Valencia y Zaragoza alzaron el título. Además, en 1925 en el estadio Reina Victoria, lo consiguió el Barcelona.

El beneficio económico de la disputa de la final de Copa en Sevilla está ampliamente demostrado tras el éxito de las ediciones anteriores con interés compartido en varios sectores como el hotelero, hostelero y turístico en general gracias a las miles de personas que se desplazan por un evento de estas características.

Este anuncio se produce en el día previo a la disputa del encuentro en el que la selección española va a cerrar la fase de clasificación para el Mundial 2026 jugando ante Turquía en el estadio de la Cartuja, que será una de la sedes de la cita mundialista de 2030.