Carrera Nocturna de Sevilla 2025: recorrido completo, horario y todo lo que tienes que saber

Este viernes 26 de septiembre, Sevilla celebra uno de sus eventos deportivos más reconocidos y queridos por parte de los propios sevillanos, nada más y nada menos que la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7. Esta prueba, de la que ABC de Sevilla es patrocinador oficial, se caracteriza no solo por las horas a las que se desarrolla, sino por el espectacular ambiente que se vive en la ciudad durante la noche en la que tiene lugar.

Además, esta XXXVII edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 se estima como la más multitudinaria de todas, teniendo en cuenta el exitoso e histórico número de participantes inscritos. Sin duda, esta cita deportiva de la que Sevilla presume promete dejar grandes momentos este año; por ello, por ello, desde ABC de Sevilla ofrecemos todos los detalles que deben saberse de cara a esta carrera.

Recorrido completo de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025

El itinerario de la Nocturna de Sevilla mantiene su recorrido habitual; esto es, la salida está fijada en el Paseo de las Delicias, en la Glorieta de Buenos Aires, mismo lugar en el que se sitúa la meta. Son 8,5 kilómetros de trazado que destacan por su perfil prácticamente plano, lo que convierte la prueba en accesible y muy agradable tanto para corredores experimentados como para quienes se inician en este tipo de pruebas.

Mapa con el recorrido dela Carrera Nocturna de Sevilla 2025 IMD Sevilla

Este es el recorrido completo de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025 SALIDA: Glorieta de Buenos Aires

Paseo de las Delicias

Glorieta de los Marineros

Paseo de las Delicias

Paseo Cristóbal Colón

Arjona

Torneo

Glorieta Duquesa de Alba

Resolana

Parlamento de Andalucía

Muñoz León

Ronda de Capuchinos

María Auxiliadora

Recaredo

Menéndez y Pelayo

Plaza Juan de Austria

Avda. El Cid

Glorieta de San Diego

Avda. de María Luisa

Glorieta Marineros

Paseo de las Delicias

META: Glorieta de Buenos Aires.

Durante la carrera se ha previsto un punto de avituallamiento intermedio para que los participantes puedan hidratarse a mitad del trayecto. Además, al cruzar la línea de meta, los corredores recibirán bebida en las zonas dispuestas especialmente para ello.

Horario y cajones de salida de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025

La prueba dará comienzo a las 22.00 horas de este viernes 26 de septiembre en el Paseo de las Delicias, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires, donde estarán situadas las líneas de salida y meta, quedando esta última abierta hasta las 00.00 horas. Los corredores podrán acceder a la zona de salida desde las 21.00 horas, siguiendo los accesos señalizados.

Salida de la Carrera Nocturna de Sevilla 2024 Víctor Roríguez

Por otra parte, para garantizar un arranque ordenado, el cajón de salida estará estructurado en función de las marcas acreditadas en 10K, tomando como referencia el mejor registro obtenido por cada participante en el circuito de Carreras Populares IMD de los años 2023, 2024 o 2025.

Estos son los cajones de salida de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025 Cajón 1: sub40 en hombres y sub46 en mujeres

Cajón 2: resto de inscritos.

Además, también tendrán acceso al cajón 1 aquellos corredores que acrediten tiempos destacados en otras distancias oficiales. En el caso de la media maratón, se exige haber bajado de 1:28:20 (ritmo de 4:12 min/km) en hombres y de 1:43:10 (4:54 min/km) en mujeres. Para quienes provengan del maratón, las marcas de referencia son sub 3:09:00 (4:30 min/km) en categoría masculina y sub 3:44:00 (5:20 min/km) en femenina. Igualmente, se contemplan registros en pruebas de pista: 10.000 metros por debajo de 40 minutos en hombres y 46 minutos en mujeres; 5.000 metros en menos de 19:30 y 23:52 respectivamente; 1.500 metros en 4:38 o 5:30; y 800 metros en 2:16 o 2:44 según el caso. Estas marcas garantizan que los corredores con mayor nivel competitivo puedan situarse en primera línea de salida.

Cuándo y dónde recoger el dorsal de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025

Los dorsales para la Carrera Nocturna de Sevilla 2025 se recogen en la Feria del Corredor, que tiene lugar en el Espacio Lobby de Torre Sevilla. Allí, los participantes inscritos podrán retirar la Bolsa de la Carrera hasta el mismo día de la prueba, el viernes 26 de septiembre, en un horario continuo de 11.00 a 21.00 horas. La Bolsa de la Carrera no solo incluye el dorsal (personalizado para quienes formalizaron la inscripción hasta el 1 de septiembre), sino también una camiseta técnica, una medalla conmemorativa y diversos productos promocionales aportados por la organización.

La edición 2025 de la Carrera Nocturna de Sevilla ha batido un nuevo récord al agotar los 25.000 dorsales disponibles con una semana de antelación, confirmando así su enorme poder de convocatoria. Este éxito consolida a la prueba como uno de los grandes eventos deportivos de la ciudad, destacando no solo por su magnitud (por tratarse de la carrera nocturna más multitudinaria de Europa), sino también por el ambiente cercano y familiar que la caracteriza, tal y como subrayó el alcalde José Luis Sanz.

Premios de la Carrera Nocturna de Sevilla 2025

Esta Carrera Nocturna se distingue por su enfoque participativo y festivo, más que competitivo. Tal y como se destaca desde el IMD, el objetivo principal es disfrutar del recorrido, la ciudad y el ambiente nocturno, fomentando la participación de corredores de todas las edades y niveles. Por este motivo, no se establecen clasificaciones oficiales ni se utiliza cronometraje para determinar tiempos de carrera. Sin embargo, sí se entregan una serie de trofeos una vez finalizada la prueba.

¿Quiénes reciben trofeo en la Carrera Nocturna de Sevilla 2025? Primer, segundo y tercer clasificado masculino.

Primera, segunda y tercera clasificada Femenina.

Primer, segundo y tercer clasificado discapacitado en silla de ruedas masculino y femenino.

Primer, segundo y tercer clasificado discapacitado handbike masculino y femenino.

Entidad con mayor número de inscritos.

Cortes de tráfico por la Carrera Nocturna de Sevilla 2025

Cómo es de prever, la celebración de esta Carrera Nocturna obliga a llevar a cabo cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad, tanto para preparar el recorrido como durante el desarrollo de la prueba. Aunque el plan definitivo aún no ha sido confirmado por el Ayuntamiento, tomando las medidas de años anteriores, la noche del jueves 25 de septiembre el Paseo de las Delicias permanecerá cerrado por completo a los vehículos, reabriéndose al amanecer del día siguiente.

En cuanto al viernes 26, día de la carrera, desde primera hora de la tarde quedará restringido el tráfico en el Paseo de las Delicias, entre la Glorieta de los Marineros y la Glorieta de México, así como en la Avenida de la Palmera desde Páez de Rivera hasta la misma Glorieta de México. A partir de las 21.00 horas, todas las calles incluidas en el itinerario quedarán bloqueadas al paso de vehículos. La circulación comenzará a recuperarse progresivamente desde las 23.00 horas, conforme lo vaya autorizando la Policía Local, y se prevé que todas las restricciones queden levantadas en torno a la medianoche, coincidiendo con el cierre oficial de la meta.