La Carrera Nocturna de Sevilla supera su récord de inscritos y apunta a 25.000 participantes

De espíritu lúdico, familiar y festivo, una oportunidad inigualable cada año para disfrutar de las calles de la ciudad haciendo deporte en buena compañía, la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, evento que patrocina ABC de Sevilla, celebrará el próximo 26 de septiembre su edición número 37. Y a nueve días de la prueba ya se puede confirmar con certeza que será un éxito de participación. Desde el Instituto Municipal de Deportes (IMD) se ha informado este miércoles de que ya se ha superado la cota de inscripciones de los últimos años, establecida en los 22.000 corredores que se dieron cita en la salida del Paseo de las Delicias en 2024.

La ambiciosa apuesta de los organizadores es agotar el número de dorsales, fijado en 25.000. Y hay días suficientes por delante para que este hito pueda conseguirse y sea más multitudinario que nunca uno de los grandes acontecimiento deportivos de la capital hispalense. Que es para todos los públicos y le da simbólicamente la bienvenida al otoño. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta las 13.00 horas del 26 de septiembre o hasta que se agoten los dorsales. Como viene siendo habitual ya en los últimos años, el proceso de inscripción se realiza completamente de forma online a través de la web oficial del IMD.

El precio de la inscripción ordinaria es de 5,5 euros, que se rebaja hasta los 4 para las personas mayores de 65 años y hasta los 3 para las personas con discapacidad. Pueden participar todos los nacidos en el año 2010 y anteriores que así lo deseen, según especifica la normativa de la prueba, hasta alcanzarse ese máximo de 25.000 espectadores al que apunta claramente la Nocturna de Sevilla 2025.

El trazado del circuito es el ya conocido, de 8,5 kilómetros en total y con salida y llegada en la Glorieta de Buenos Aires del Paseo de las Delicias. La 'marea naranja' discurrirá por el Paseo Colón en línea recta hasta el Puente de la Barqueta para, desde ahí, a través de la Glorieta Duquesa de Alba, subir por Resolana hasta la Ronda Histórica a través de Muñoz León Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo y Menéndez y Pelayo. La Plaza Juan de Austria, ya en el entorno del Parque de María Luisa, marca la recta final de una prueba de una indiscutible personalidad que se ha hecho un hueco en el corazón de los sevillanos y convertido en una cita obligada del último fin de semana de cada mes de septiembre.