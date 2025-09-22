Carrera de la Mujer de Sevilla 2025: fecha, horario y recorrido

Imagen del inicio de la Carrera de la Mujer 2024 en Sevilla

Un año más, Sevilla acogerá la Carrera de la Mujer, que este 2025 alcanza su XVIII edición. El objetivo de esta cita no es otro que difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, además de combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Más de 7.000 participantes formaron parte de la 'Marea Rosa' que inundó la capital hispalense el pasado 2024, lo cual demostró el enorme poder de convocatoria que posee esta Carrera de la Mujer. De hecho, es más que una simple prueba deportiva, pues durante la jornada en la que se celebra se genera un gran ambiente festivo, similar del de otros acontecimientos que acoge la ciudad.

Fecha y horario de la Carrera de la Mujer de Sevilla 2025

Este 2025, la Carrera de la Mujer de Sevilla se celebrará el domingo 23 de noviembre, manteniendo su horario matutino de inicio, a las 10.00 horas. La prueba se disputará sobre un recorrido de casi 6,6 kilómetros, aproximadamente; para completarlo, las participantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora y media, tal y como estipula el reglamento.

Participantes de la Carrera de la Mujer 2024 en Sevilla Víctor Rodríguez

Cabe destacar acerca de esta prueba que es exclusiva para mujeres, siendo además obligatorio para inscribirse ser mayor de 8 años.

Recorrido de la Carrera de la Mujer de Sevilla 2025

El recorrido de la Carrera de la Mujer 2025 en Sevilla no tendrá variaciones con respecto a otros años. Así, la salida y la meta volverán a situarse entre el Paseo de las Delicias y el Parque de María Luisa, transcurriendo el itinerario de casi 6,6 kilómetros por esta zona.

Este es el recorrido de la Carrera de la Mujer en Sevilla 2025 Calle de la Rábida (SALIDA)

Paseo de las Delicias

Avenida de La Palmera

Giro a la altura de la calle Cardenal Ilundain

Avenida de la Borbolla

Calle Enramadilla

Parque del Prado de San Sebastián

Avenida del Cid

Plaza de España

Avenida de María Luisa

Calle de la Rábida (META)

En el momento de realizar la inscripción, las mujeres que quieran participar en esta Carrera de la Mujer deben especificar en un formulario cómo van a hacer este recorrido: corriendo todo el tiempo, corriendo la mayor parte del tiempo o caminando la mayor parte del tiempo.