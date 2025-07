Scheffler pone rumbo a su primera jarra de clarete

El mejor 'links' de Irlanda del Norte preparó un día de lo más apacible para la jornada del movimiento: soleado y con brisa agradable, ofrecía la oportunidad para atacar la clasificación. Sin embargo, los españoles no estuvieron finos a la hora de aprovecharlo ... y sendas tarjetas por debajo del par no fueron suficientes para presentar batalla de cara a la ronda final. Justo lo contrario que ofreció Scottie Scheffler, el más digno sucesor de las hazañas Tiger Woods y que está llamado a rememorarlas en los próximos años.

Pocas veces el desenlace de un 'major' está tan claro como el del Open Británico de este año. El dominio que está desplegando Scheffler en Royal Portrush (-14) es tan absoluto que pocos dudan de que no vaya a ser capaz de lograr su cuarto grande. Después de tres jornadas únicamente ha firmado tres 'bogeys' y saca cuatro golpes de ventaja a su inmediato perseguidor Haotong Li, por lo que a poco que siga en su línea acostumbrada se llevará su primera Jarra de Clarete en un paseo militar.

El estadounidense le ha ido tomando el pulso al diseño de Harry S. Colt a medida que han pasado los días, sobre todo en lo referente a la estrategia adoptada. Aplicando los golpes precisos en cada momento fue capaz de ir rebajando puntos en su tarjeta sin ningún tropiezo;incluso, se permitió el lujo de realizar un 'eagle' en el hoyo 7 que dinamitó el torneo y que acabó de apagar las opciones de sus rivales. Ni el chino ni Matt Fitzpatrick (-9) le apretaron lo suficiente y la buena tarjeta de 66 impactos de Rory McIlroy (-8) fue celebrada más por la concurrencia local que temida por el número uno del mundo. Por eso el hombre tranquilo respiró y se dejó un buen colchón para la ronda dominical.

Mientras, los españoles tenían que luchar por escalar posiciones y no lo lograron, pese a bajar ambos del par. Jon Rahm (69) acusó en exceso un mal comienzo con dos pinchazos en las tres primeras banderas, aunque peleó como siempre por cada golpe. «Los tres primeros hoyos no han sido muy buenos, pero del 9 al 18 sí me he visto bien. Después de donde me he colocado en el 12 y el 17 desde el 'tee', podía haberlo hecho mejor… uno de los dos debería haber sido 'birdie'. Hoy el día estaba asequible, con buen tiempo, aunque las banderas estaban difíciles… a ver si mañana puedo hacer pocas. Estaba claro que, si hoy hubiera podido acabar 4, 5 o 6 bajo, me habría dado una oportunidad para mañana, pero bueno, todavía queda la jornada dominical», afirmó el vizcaíno. Sergio García (70), por contra, siguió con su actitud indolente sin encontrar ese punto que le devuelva la alegría en el campo. Al término afirmó con la mirada esquiva: «He dado todo lo que tenía y, desafortunadamente, lo que tengo es lo que es. Es bonito no hacer ningún 'bogey' en la vuelta, pero me gustaría haber hecho algunos 'birdies' más. Hoy le he pegado un poquito mejor, pero no le hemos sacado mucho rendimiento».