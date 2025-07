Rahm pierde sus opciones ante Scheffler

Los grandes campeones basan su gestas en saber aprovechar sus ocasiones cuando se presentan. Si saben conjugar un gran juego con el dominio de las circunstancias, pueden sacar adelante unas jornadas que al resto de los mortales se les hace insoportables.

Por eso son tan meritorias las actuaciones de Scottie Scheffler en los torneos importantes. Con su juego pausado y constante es capaz de quedar en los puestos de honor sin despeinarse; y si le funciona el 'putter' medio bien, sus opciones de triunfo se disparan. En este Royal Portrush ha sabido hacerse con la velocidad de los 'greens' a la perfección y eso le ha llevado a comandar el Open con una autoridad que ha sembrado el temor en sus rivales. A la buena actuación del jueves (68 golpes) añadió una segunda ayer de 64 que se quedó a las puertas de igualar el récord del campo que estableció Shane Lowry en 2019.

A pesar de los momentos de tormenta que son costumbre en esta costa de Irlanda del Norte, su carácter no se veía alterado. Al contrario, el ver que iba ascendiendo en la clasificación y que alcanzaba a quienes se habían aupado al liderato en los turnos anteriores (como su compatriota Brian Harman o el chino Haotong Li), su ambición iba en aumento. Sólo le quedaba en el punto de mira el inglés Matt Fitzpatrick, que había dejado un aparentemente inalcanzable (-9) en la casa club. Pero al mejor jugador del planeta le gustan los retos y con dos 'birdies' en los tres últimos hoyos obró la hazaña. Se situó como líder (-10) y como hombre a batir de cara al fin de semana.

Ese reto, desde diez golpes atrás, se torna casi imposible de alcanzar para un Jon Rahm que ayer dilapidó sus opciones de ganar la Jarra de Clarete al firmar una carta de uno sobre par. «He terminado fatal. No tengo perdón para los 'bogeys' del 16 y del 18, pues con tanto hueco en el 'green' he dado golpes malos. No es que no tenga esperanzas, es que he jugado mal», reconocía cabizbajo. Y eso que había comenzado bien, con una energía que permitía albergar esperanzas para el fin de semana. «Sí, los siete primeros hoyos fueron muy buenos, pero de ahí en adelante, nada».

Peor lo tuvieron los otros dos españoles, Sergio García y Ángel Hidalgo. El castellonense comenzó con un doloroso doble 'bogey' y ya no se recuperó en todo el día. «No sé qué me pasa, no es un fallo concreto, es una suma de muchas cosas; y no es fácil concentrarse y pelear cuando se van regalando golpes por el campo a lo tonto», se lamentó. El malagueño, por su lado, desperdició la ocasión de pasar el corte con dos 'bogeys' en la segunda vuelta que le lastraron.