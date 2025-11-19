Un 'Pablo Escobar moderno': EE.UU. intensifica la persecución del atleta olímpico canadiense metido a narco

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, comparecieron este miércoles para hablar de un deportista. No fue, como hace unas semanas, por una investigación contra los crecientes casos de amaños en apuestas deportivas. Sino para reforzar su ... persecución de un atleta olímpico metido a capo del narco.

Se trata de Ryan James Wedding, de 44 años, un snowboardista canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City (Utah) en 2002. Wedding pasó de surfear montañas de nieve a traficar con montañas de otro polvo blanco: EE.UU. le acusa de haber introducido 60 toneladas métricas de droga -sobre todo, cocaína, pero también fentanilo- en EE.UU. y de liderar una organización criminal transnacional con tentáculos en Colombia, México -donde se cree que vive-, EE.UU. y Canadá.

Bondi detalló que EE.UU. ha ampliado los cargos criminales que pendían contra Wedding, al que acusa, además de narcotráfico y de lavado de dinero, de asesinar a un testigo federal que iba a declarar en su contra.

Wedding forma parte de la lista de los diez criminales más buscados por el FBI y las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles que la recompensa por información que facilite su arresto ha ascendido de 10 a 15 millones de dólares.

Una lista de 10 detenidos

El Departamento de Justicia anunció también el miércoles la detención de diez personas vinculadas a la organización criminal liderada por el exatleta olímpico. Entre ellos está un cantante de reguetón, Edwin Basora-Hernández, que proporcionó información de contacto del testigo asesinado. La víctima fue acribillada a tiros en un restaurante de Medellín (Colombia), en enero de este año.

El refuerzo de la persecución de Wedding y los nuevos arrestos forman parte de la nueva fase de la lucha contra esta organización criminal, que ha sido bautizada, en honor a los méritos deportivos de su protagonista, como 'Operación Slalom Gigante'. Desde su comienzo, ha llevado a la imputación de 35 personas.

Patel, el director del FBI, aseguró que Wedding representa una «versión moderna» de los grandes narcos de la historia, como el colombiano Pablo Escobar o el mexicano Joaquín 'Chapo' Guzmán. «Es responsable de un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no hemos visto en mucho tiempo», aseguró.

Sus inicios con la droga

Wedding empezó sus escarceos con la droga poco después de su participación en aquellos Juegos Olímpicos. En 2006, la Policía Montada de Canadá ejecutó una redada en una enorme planta de cultivo de marihuana en la que estaba involucrado.

Fue un deportista modesto -nunca se acercó a las medallas en las grandes competiciones-, pero ha demostrado ser un narco de éxito y ambicioso. 'El Jefe' -ese es uno de sus motes- se metió en el negocio de la cocaína a través de redes de traficantes de iraníes y rusos. En 2010, le condenaron a cuatro años en prisión.

Desde entonces, ha expandido su negocio, ha eludido a las autoridades, se ha escondido en México, ha imitado las extorsiones y asesinatos de los cárteles mexicano y colombianos y ha utilizado las criptomonedas para proteger su fortuna.

Las imputaciones ampliadas por parte de la fiscalía le enfrentarían a una condena mínima de cadena perpetua.