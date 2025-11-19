Suscribete a
ABC Premium

Un 'Pablo Escobar moderno': EE.UU. intensifica la persecución del atleta olímpico canadiense metido a narco

La fiscalía acusa a Ryan Wedding, que compitió en los JJOO de invierno de Salt Lake City en 2002, de asesinar a un testigo federal que iba a declarar en su contra

La Agencia Mundial Antidopaje carga contra los «Juegos del Dopaje»: «Son peligrosos e irresponsables»

Cartel donde se ofrecen 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Wedding
Cartel donde se ofrecen 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Wedding afp
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, comparecieron este miércoles para hablar de un deportista. No fue, como hace unas semanas, por una investigación contra los crecientes casos de amaños en apuestas deportivas. Sino para reforzar su ... persecución de un atleta olímpico metido a capo del narco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app