Xabi Alonso: «No soy ciego. He visto el cuadro, pero echar cuentas no es una buena idea»

La tercera rueda de prensa pre partido de Xabi mostró un Alonso sonriente, seguro de sí mismo y de lo que están haciendo aquí en Estados Unidos. Nada que no aparentara en las dos anteriores, pero se le ve cómodo delante de los medios y ... transmite total confianza en lo que tiene en su cabeza para el Real Madrid. Quizás suene a perogrullada, pero ha habido entrenadores en el pasado a los que el escenario, y la silla, le ha quemado desde el primer día. No parece su caso y pone todo su foco en clasificar al equipo para octavos, como un primer pasito para asentar su proyecto: «Tenemos dos objetivos ante el Salzburgo. Ganar y quedar primeros de grupo. Es un partido decisivo y queremos pasar como primeros. Echar cuentas no es una buena idea. Evidentemente, no soy ciego y he visto el cuadro, pero esto de hacer cálculo, de no ir a ganar… no va a ningún lado. Queremos ganar y ser primeros».

Si el Madrid pasa como líder de su grupo, ahora mismo se enfrentaría al City en octavos, y por el camino aparecen bichos como el Bayern, el PSG o el Flamengo, pero Xabi no concibe especular con el resultado, aunque ellos jueguen seis horas después de que lo hagan Juve y City y salgan a jugar sabiendo quién acaba primero o segundo del grupo G. Como de costumbre, nombres propios. El primero, Rodrygo: «Le veo bien y con ganas. El otro día no jugó por una decisión técnica. Le necesitamos, es un jugador especial y va a ser importante en este Mundial de Clubes», dijo Xabi, sin entrar en qué pasará con él después del torneo: «Yo estoy muy contento con todos y cuento con todos porque son jugadores de gran nivel. Vamos a tener sesenta partidos, y necesitamos una plantilla compensada, equilibrada y con una competencia sana». Como la que ofrece Brahim. Alonso está encantado con un jugador que apunta a renovación en breve: «Es un jugador competitivo, entiende muy bien las cosas y cambia partidos. Cuando juega 20-30 minutos agita, genera reacción y eso es muy valioso. Es un jugador que sabes que va a tener un buen impacto. Para cualquier cosa puedo contar con él». Con quién no puede contar de nuevo es con Mbappé, que se quedó en Miami aunque ayer se entrenara con el grupo por primera vez. Estará listo para los octavos, si es que el Madrid pasa. A Xabi le está gustando que los equipos europeos vean que hay más fútbol en el mundo: «Al fútbol europeo le viene bien ver este Mundial. Observamos equipos que no tienes en el radar tanto en el día a día, pero que son muy buenos y se preparan bien. River está dando un buen nivel. Los brasileños también. A los europeos se nos ha abierto la mirada». Como al equipo se le está ofreciendo una visión distinta de cómo defender sin balón, respecto a la etapa de Ancelotti. Xabi insistió en que no es un asunto negociable: «Necesitamos defender todos. Los once jugadores en el momento defensivo tienen que juntarse y saber cómo presionar. Sin eso, será muy complicado. Mbappé, Vini, Jude, Valverde, la defensa alta… Cuanto más cortos seamos, mejor. Tenemos que acortar las distancias. Estamos en ellos, y Vini también». A Xabi se le preguntó también por las palabras de Laporta hoy en Barcelona, insinuando que el Madrid solo tiene poder, y el club azulgrana es libre y democrático. Alonso no se ha callado y le ha contestado: «Nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y democracia, y me imagino que ellos tienen algo de poder. Esto va por los dos lados».

