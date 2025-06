Gonzalo, el nuevo Joselu que recuerda a Raúl y enamora a Xabi: «Es un madridista acérrimo»

Hay dos piezas que el Madrid echa de menos desde el verano pasado. Bueno, tres. Con las salidas de Nacho, Kroos y Joselu, el Madrid pedía a gritos reemplazar a tres jugadores fundamentales en la historia reciente del Madrid. Sobre todos los dos primeros. La baja de Nacho ya ha sido reemplazada con la irrupción de Asencio y el fichaje de Huijsen. Por el alemán sigue sin venir nadie, y no hay demasiada predisposición para que sea así, y el '9' que tanto reclamaba el madridismo se ha encontrado en la casa, y es bueno y barato. Se llama Gonzalo García Torres, y está derribando la puerta a martillazos en el Mundial de Clubes.

Dos partidos, dos titularidades, un gol, una asistencia y una pre asistencia. No son malos números para poco más de cien minutos, pero más allá de los datos, la sensación de que el Madrid tiene en Gonzalo una especie de Raúl. Un delantero que no es extremadamente rápido, ni alto, ni técnico, pero es un '8' en casi todo. Juega bien de espaldas, tiene clase para asociarse, es inteligente, se ubica perfectamente, tiene gol, va bien de cabeza y se deja la vida por su equipo. No lleva el '7' de González Blanco, pero como si fuera así.

Ante el Pachuca, como contra Al-Hilal, resultó decisivo. Inició la jugada del 1-0, con una descarga de primeras en el centro del campo hacia Fran García que limpió a tres oponentes. Y en el 2-0, dejó a Guler solo ante la portería mexicana con un sutil toque dentro del área, con la velocidad y la colocación perfecta, para que Arda solo tuviera que buscar la esquina de la portería. La inferioridad numérica del Madrid, y la ventaja doble, obligó a Xabi a apostar por más control de balón durante la segunda mitad, y de ahí que el chaval se quedara en el banquillo en lugar de Brahim, pero Alonso le reconoció sus brillantes 45 minutos y le felicitó por su trabajo.

Gonzalo siempre ha sido un ejemplo en la cantera, donde jamás ha dado un problema. Viene de una temporada brillante con el Castilla, donde ha hecho 25 goles, con un 45% de efectividad ante la portería rival. Además, le dio el pase al Madrid en los cuartos de final de la Copa, gracias a un gol en el descuento en Butarque, y aunque media España y bastante equipos de Europa se pelean por él, como es el caso del Como, interés que ya contó este periódico el pasado mes de marzo, la idea del chaval es apostar por el primer equipo para intentar seguir los pasos de Cristiano y de Mbappé, los dos jugadores que han sido su referencia.

Gonzalo sabe que no va a ser titular en el Madrid, pero también sabe que Xabi quiere un '9' con sus características. Un '9' referencia en el área, perfil que no hay en la plantilla y en el que encaja a la perfección. Ni Mbappé ni Endrick son delanteros centros, y Alonso quiere que el canterano ocupe ese rol. Para eso, Gonzalo tiene que asimilar que no jugará tantos minutos como sí lo haría en otro equipo de Primera o de Europa, donde seguramente partiría como titular, pero el chaval, de momento, valora con muy buenos ojos ese rol que tan bien hizo Joselu hace dos temporadas, llegando a la importante cifra de 18 goles: «Ojalá se pueda dar una oportunidad de jugar en el Madrid, para mí lo es todo», dijo el chaval tras el partido contra Al-Hilal.

Gonzalo viene de una familia que en el club blanco tachan de extremadamente educada y modélica. Por cuestiones laborales de su padre, el delantero estuvo de 'excedencia' de 'La Fábrica' durante la temporada 2018-19. Curso que aprovechó para jugar en la cantera del Mallorca, lugar al que se tuvo que ir con sus padres y su hermana, pero solo durante un año. Gonzalo acordó con sus progenitores volver a Madrid y separarse de ellos, para vivir con su abuela y regresar de nuevo a la cantera blanca. Estaba convencido de que podría llegar al primer equipo y, de momento, va por muy buen camino: «Recuerdo el día que hizo las pruebas para entrar en los alevines. Ya transmitía cosas. Y era un madridista acérrimo», explica una de las personas de 'La Fábrica' que dio el visto bueno a su fichaje.

Gonzalo, además, tiene una familia materna muy ligada al deporte y a la tauromaquia. Sus tíos, David, Javier y 'Coco', los sevillanos Torres Morote, son una saga muy conocida en el deporte oval, Todos ellos fueron internacionales con España y su primo Manuel, también sevillano, ha debutado esta temporada en la División de Honor, en el Real Ciencias Rugby Club.

En el mundo del espectáculo, su abuelo Manuel Torres Cansino, además de ser primo de la 'hollywoodiense' Rita Hayworth, fue novillero e, incluso, llegó a ser torero y debutar en La Maestranza, pero una cogida que le llegó a afectar en los pulmones le retiró antes de tiempo y le convirtió en médico. Gonzalo no es ni jugador de rugby ni médico, pero tiene pinta de ser un delantero que puede tener una brillante carrera en el Madrid.