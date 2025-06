El verano más largo de Rodrygo: caché perdido y la duda de seguir o no

Filadelfia, locomotora de Pensilvania y sexta ciudad más poblada de Estados Unidos, recibió al Real Madrid como se marchó de Palm Beach. Bochorno insoportable de 35 grados, pero hay un halo de esperanza para el partido de la madrugada de este viernes (03.00 ... hora española). Las previsiones apuntan a lluvia a media tarde, justo antes de que empiece el partido, y una bajada del mercurio hasta los 27 grados. Si, además, suena de fondo 'Streets of Philadelphia', la felicidad sería completa. Enorme canción, mejor película.

En la ciudad de Rocky Balboa, el Real Madrid se juega ante el Red Bull Salzburgo su clasificación para los octavos del Mundial. Las cuentas son muy sencillas. Ganando a los austríacos, el Madrid sería primero sin depender de ningún otro resultado. El empate le asegura, mínimo, ser segundo y le puede valer perfectamente para ser primero, siempre y cuando el Al-Hilal no venza a Pachuca por tres goles o más de diferencia. Y solo quedaría eliminado si pierde y el Al-Hilal derrota a los mexicanos, escenario que nadie contempla en el club ni en el vestuario. Tampoco Rodrygo, uno de los nombres propios de estos diez primeros días en Estados Unidos.

Si el lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas, meta del mercado estival, Goes sigue siendo jugador del Real Madrid, para muchos será una sorpresa. El brasileño, tras un final de temporada marcado por problemas de salud mental, que él ha preferido gestionar de manera privada y que no le permitieron jugar desde la final de la Copa del Rey, y tampoco le permitieron ir con Brasil en el estreno de Ancelotti, se marchó dos semanas de vacaciones y, a su vuelta, se encontró con un Xabi cariñoso y cercano. Vitamina para resetear la mente y comenzar de cero. Al tolosarra le gusta Rodrygo, pero eso no quiere decir que su estatus de titular no corra serio peligro: «Le veo con ganas. Es un jugador con una enorme calidad, hemos compartido cosas estos días y ahora toca ponerlas en práctica», dijo Alonso a pregunta de este periódico en la previa del partido ante Al-Hilal.

Los elogios de Xabi son normales. Realmente, le gusta el jugador, pero también sabe que, en el orden de galones, está por detrás de Bellingham, Vinicius y Mbappé. Además, Alonso no está por la labor de repetir lo que sucedió la temporada pasada. Una de las medidas que se echa en cara Ancelotti de su último año en el Madrid es haber apostado por los cuatro fantásticos. De la final de la Supercopa de España en Yeda, de dónde salió vapuleado el equipo de Carletto por un Barcelona infinitamente superior, regresó el italiano con la idea de no volver a jugar con Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. No acabó de ejecutar esa idea, y la temporada acabó como acabó. En blanco.

Rodrygo debutó en el Mundial de Clubes siendo titular, y de sus botas salió el gol de Gonzalo ante el Al-Hilal, pero fue la asistencia y nada más. Se vio al mismo Rodrygo impreciso, errático y desenchufado de la pasada campaña, lo que le costó irse al banquillo contra el Pachuca. Banquillo en su plena expresión. El brasileño ni siquiera calentó un solo minuto en el partido contra los centroamericanos. Es verdad que el encuentro estuvo condicionado por la temprana expulsión de Asencio, y no sabemos qué cambios podría haber hecho Xabi en un partido de once contra once, pero llamó mucho la atención que Rodrygo no saltara ni un solo minuto a calentar.

De vuelta a Miami, este periódico coincidió con los padres y la hermana pequeña del futbolista. No tenían su mejor cara ni habían vivido su mejor día, como confesaron a los pocos periodistas que volamos junto a ellos, aunque no entraron en más análisis ni quisieron realizar comentarios más profundos. De momento, Rodrygo es uno más en este Mundial de Clubes y va a remar junto a sus compañeros. Y, una vez acabado el torneo, habrá que esperar acontecimientos.

En un Madrid con Mbappé enfermo, Guler ya asentado como interior y aún sin Mastantuono, que ocupa la misma posición que Rodrygo y llegará en agosto, el brasileño ha combinado una titularidad y una suplencia. No son buenos augurios. Ahora tiene menos competencia que la que tendrá dentro de dos meses, y eso no es una buena noticia para él.

La irrupción de Gonzalo y el deseo de Xabi de tener un '9' referencia no es otra buena noticia para Rodrygo. Como tampoco, que el tolosarra utilice a Valverde de atacante por banda derecha, como pasó contra el Pachuca hasta que Asencio fue expulsado. Variantes que con Ancelotti eran imposibles de ver y que sucederán a menudo con Xabi, con el consecuente 'daño' deportivo para Rodrygo.

Así que la pelota está en el tejado del brasileño. El club no piensa invitarle a salir, ni mucho menos. Ni Alonso ni la planta noble van a devaluar un jugador que en el mercado tiene un precio de 100 millones de euros. Así que tendrá que ser Rodrygo el que, si no ve clara su situación en el Madrid, tenga que dar un paso adelante y le pida al club que negocie una venta. De momento, en los despachos de Valdebebas no hay ninguna oferta, pero la realidad es que el jugador sí ha recibido propuestas en los últimos meses de tres equipos ingleses, como ya adelantó este periódico hace mes y medio. United, Chelsea y Arsenal estarían encantados de firmar al brasileño, pero antes de que Rodrygo se siente con su familia y su agente para valorarlas, debe aclararse consigo mismo y pensar dónde va a tener los máximos minutos que no pongan en serio peligro su participación en el Mundial de 2026. Se viene un verano largo para Goes.