El Real Madrid enciende el volcán escocés del Celtic Park

La zona de llegadas asignada a la compañía easyJet en la terminal 1 del aeropuerto internacional de Glasgow es una pequeña trampa. El control de pasaportes es un embudo en forma de zigzag en el que pierdes no menos de cuarenta y cinco valiosos minutos, como si se tratara de una cola en temporada alta del 'Big Thunder Mountain', una de las atracciones más populares de Eurodisney. El impacto del Brexit también tiene su repercusión en los aeropuertos escoceses, con el fastidio que ello conlleva para los miles de turistas, y no turistas, que visitan el país. En el lado positivo, la amabilidad al comprobar la identificación española: «¿Viene de turismo o a trabajar?», pregunta un fornido agente de aduanas. «A trabajar», contesta quien escribe esta crónica. «Entonces, viene al partido, ¿verdad? ¿Prensa o televisión?», repregunta, deduciendo con acierto que somos periodistas. «Prensa, ABC», se le responde. «Yo soy hincha absoluto del Celtic. ¡Qué paliza le dimos al Rangers, 4-0! Bienvenido a Escocia, señor», finaliza el agente con una sonrisa de oreja a oreja, henchido por las alegrías que le da su equipo.

Por cada diez personas con camisetas del Celtic que se ven paseando por Glasgow, solo encuentras un par de su gran rival, un Rangers FC que fue descendido administrativamente en 2012 a la cuarta división, por graves irregularidades económicas. Regresó a la Scottish Premiership en 2016, y logró ganar el título en 2021, pero la realidad es una aplastante superioridad de su eterno rival. El Celtic suma diez de las últimas once ligas escocesas, en la actual lleva seis victorias en seis partidos, con 25 goles a favor y solo uno en contra, y ya aventaja al Rangers en cinco puntos.

Un inicio de temporada demoledor, con la guinda de su vuelta a la Champions tras cinco años sin jugar en la máxima competición continental. Desde este año, el campeón de Escocia ya no tiene que jugar la fase previa, por lo que accede directamente a la Champions. Qué mejor manera de celebrar esta gran noticia para el Celtic que recibir al Real Madrid, el rey de la competición, treinta y dos años después de su primera y única visita, en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, con victoria (2-0).

«Hay mucha expectación desde que la pasada semana el sorteo nos emparejara en el grupo del Real Madrid. Nuestros padres y abuelos ya saben lo que es ganarle, y ojalá podamos vivirlo nosotros también mañana (por hoy)», explica Erin, uno de los jóvenes aficionados que fueron a recibir a los jugadores del Madrid a las puertas del 'Radisson Blue', su hotel de concentración. Lo que sí tiene Eric fresco es la victoria ante el Barça de hace diez años, en la fase de grupos de la Champions 2012-2013.

«Entonces eran el mejor equipo del mundo de largo. Messi, Neymar, Xavi, Iniesta, Piqué, Víctor Valdés... Pero aquella noche Celtic Park sacó su mejor versión y la simbiosis fue absoluta». Aquella campanada (1-0) se fraguó con solo un 11% de posesión de balón durante los noventa minutos y apenas un 4% en la segunda parte, en la que el Celtic anotó el único tanto del partido. Hoy, el equipo escocés nada tiene que ver con lo que mostró en ese partido. Le gusta tener el esférico, asociarse y proponer. Otra cosa es que lo consiga ante el Real Madrid. «Estamos donde queremos estar, compitiendo ante los mejores. No descarto el hecho de ganar porque al fútbol se juega para ganar», asegura Postecoglou, el técnico local.

Celtic Park, seguramente el estadio con la atmósfera más genuina y envidiada del fútbol en Europa, mide el brillante comienza de temporada del actual campeón de Champions, que llega a Glasgow con la responsabilidad y la obligación de defender su reinado y poner la primera piedra de un camino que espera finalizar el 11 de junio de 2023 en el estadio Ataturk de Estambul, sede de la final de la Champions. «Es una buena señal que las apuestas no nos den entre los cuatro primeros. No me sorprende, de hecho. Este año hemos mejorado algo ese tanto por ciento de ganarla que nos dan respecto al anterior. Lo que puedo decir es que vamos a competir hasta el final y ojalá podamos competir en la final», afirmó Ancelotti.

Los blancos llegan sin bajas a la capital escocesa, a excepción de Odriozola y Vallejo, que ya llevan varias semanas fuera de la dinámica del equipo por problemas musculares, y con el viento a favor de una tendencia ganadora que le hacen ser uno de los máximos favoritos a la orejona, algo ganado a pulso tras su brillante Champions de la pasada temporada y la confección de una plantilla joven, talentosa y de cemento armado en lo físico, que Ancelotti ha hecho explotar con su sabiduría y excelente gestión del vestuario. «No sé si mañana jugarán los no habituales porque no sé quién no es habitual en mi plantilla».

El once apunta al mismo que ganó la final de la Champions y la Supercopa de Europa, con la inclusión de Tchouaméni por Casemiro, una vez que el brasileño ya es historia del Real Madrid, como lo está empezando a ser Vinicius. El brasileño recibió el viernes pasado una gran noticia y, por ende, el club blanco, al jurar la Constitución española, lo que le concede la nacionalidad española y libera una de las tres plazas de extracomunitarios: «Me encantan este tipo de partidos, con estadios llenos y aficionados que meten presión. Es mi primera vez aquí y espero hacer un gran partido», dice el brasileño. «Aquí hay una fantástica atmósfera. A nosotros nos encanta jugar en una ambiente así», sentencia Ancelotti.

