Un Mbappé más fino, más solidario y más líder

La temporada para el Real Madrid está a solo cinco días de comenzar. El martes 19, con apenas dos semanas de entrenamientos, los blancos debutarán en Liga ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Será la primera vez que el santuario blanco y su gente pueda ... ver en directo a todos sus fichajes, y también a Kylian Mbappé con el número '10' a la espalda. El francés inicia su segunda campaña con un doble dígito nuevo en su camiseta, el mismo que lleva con la selección de su país. Un motivo más para un salto de rol que ya no tiene discusión ninguna. «Es el mejor jugador del mundo como delantero, el mejor del mundo en banda izquierda y hasta el mejor del mundo cuando baja al centro del campo», esgrimen desde el club blanco.

La disyuntiva de la pasada temporada, sobre si Vinicius debía ser el pilar del proyecto, o tenía que ser Mbappé, ha pasado a mejor vida. Este es el Real Madrid de Kylian, y la estrella que no lo entienda ya sabe dónde tiene la puerta de salida. El brasileño, como Bellingham, Güler, Mastantuono, Valverde o cualquier otro jugador de la plantilla son futbolistas de valor gigante, pero ninguno va a estar por encima de Mbappé. Y el francés ha recogido ese guante asumiendo el rol de líder y jugador franquicia que, en bastantes ocasiones, se le echó de menos durante la pasada temporada.

Mbappé, tras un Mundial de clubes donde solo pudo disputar la semifinal como titular por la potente gastroenteritis que sufrió a los tres días de aterrizar en Miami, ha vuelto de las vacaciones mejor que nunca. Con aquel virus llegó a perder hasta cinco kilos, y ha empezado la pretemporada más fino que nunca. Un futbolista que, a pesar de llevar solo diez días de entrenamientos, está ligero y con potencia en sus piernas. Lo mostró ante el Tirol. Es cierto que la endeblez del rival ayudó, pero fue un partido donde se vio a un Mbappé solidario y generoso en la presión, y además rápido y acertado en el remate a portería. Hizo un doblete, pero pudo anotar perfectamente otros dos goles.

Además, combinó y se asoció por todo el frente del ataque. La zona que menos pisó fue la izquierda, coto para Vini y Carreras, pero por el interior y por banda derecha cayó a menudo, dándole amplitud y opciones a sus compañeros. Destacó su conexión con Arda Güler, asistente en el primer tanto y en alguna que otra ocasión. Y también gustó su conexión con Tchouaméni en el 0-3. Falta por hacer crecer su relación con Vinicius. Siguen siendo más agua y aceite que sal y pimienta, pero Xabi tiene entre ceja y ceja sacar la mejor versión de ambos, en lo individual y entre ellos. El Mbappé más fino y solidario ya está aquí