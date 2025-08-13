Suscribete a
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

real madrid

Un Mbappé más fino, más solidario y más líder

Empieza su segunda temporada con rol de líder total, como mostró en Innsbruck

Mbappé, celebrando uno de sus goles en Innsbruck
Mbappé, celebrando uno de sus goles en Innsbruck efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

La temporada para el Real Madrid está a solo cinco días de comenzar. El martes 19, con apenas dos semanas de entrenamientos, los blancos debutarán en Liga ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Será la primera vez que el santuario blanco y su gente pueda ... ver en directo a todos sus fichajes, y también a Kylian Mbappé con el número '10' a la espalda. El francés inicia su segunda campaña con un doble dígito nuevo en su camiseta, el mismo que lleva con la selección de su país. Un motivo más para un salto de rol que ya no tiene discusión ninguna. «Es el mejor jugador del mundo como delantero, el mejor del mundo en banda izquierda y hasta el mejor del mundo cuando baja al centro del campo», esgrimen desde el club blanco.

