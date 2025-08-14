Mastantuono: «Agradezco la conversación que tuve con Luis Enrique, pero elegí el Madrid»

Franco Mastantuono, ahora sí, por fin, ya es jugador de todo derecho del Real Madrid. Con los 18 años que cumple este jueves 14 de agosto, el ex de River pudo firmar su contrato de seis temporadas. 45 millones de euros paga el club blanco por la promesa argentina, un futbolista señalado para marcar una época en un Madrid que no fichaba a un albiceleste desde 2010, cuando se llevó a Di María del Benfica: «Me voy a dejar la vida por esta camiseta. Seré un hincha dentro de la cancha».

Con traje y corbata negra, camisa blanca y el pelo teñido de rubio pollo, Mastantuono llegó a Madrid bastante bien acompañado. Sus padres, sus dos hermanos, su grupo de trabajo y amigos, y algunos primos. Por supuesto, Solari y Juni, los dos artífices de su fichaje, cuando ya tenía un pie y medio en el PSG. Y como maestro de ceremonias, como siempre, Florentino: «Hemos tenido que esperar al día que cumples 18 años para vivir un momento con el que has soñado muchas veces. Hoy es uno de los días más importante de tu vida, de las de tus padres y tus hermanos. Ellos saben bien los que has tenido que trabajar para llegar hasta aquí. Eres uno de los mayores talentos que ha emergido en el mundo del fútbol, y estoy seguro que Di Stéfano estaría orgulloso de este momento. Sabemos que muchos clubes querían contar contigo, pero tú querías cumplir tu sueño de estar aquí y eso te lo agradeceremos siempre. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa y comienzas tu historia en el Real Madrid».

Bienvenida calurosa y cariñosa del presidente a un Mastantuono que llevará el número '30' a la espalda, como ya lo hacía en River, y que tendrá ficha del filial para así dejar una libre en el primer equipo, por lo que pudiera pasar de aquí al cierre del mercado el próximo uno de septiembre: «Es un día muy especial para mí. cumplo un sueño como futbolista y como persona. Estoy muy contento y quiero transmitir esa alegría. Agradecer a mi mamá y mi a papá, a Valen y Lu, que son indispensables. Los quiero mucho, y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, al presidente, a Juni, a Xabi y a todos los empleados que me han hecho sentir muy cómodo. Gracias a todos los que han confiado en mí para venir y a los que me marcaron el camino en Argentina. Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta. Seré un hincha dentro de la cancha. Hala Madrid».

El protocolo habitual le condujo al posado de camisetas con Florentino, con su familia y con el resto de miembros de la directiva y embajadores del club. Momento especial justo antes de sentarse por primera vez en la sala de prensa de Valdebebas donde también había presencia de medios de su país. Maduro, sereno y con verbo escaso, pero claro. Ama jugar con el Madrid, pero pudo no ser así: «Es verdad que varios equipos se interesaron en mí. Todo mi respeto para ellos. Tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo, pero finalmente elegí el Madrid. le felicito por el triunfo de anoche en la Supercopa. Es un gran entrenador, así que le brindo mi respeto y agradecimiento».

Reconoció Mastantuono esos contactos con el PSG, como tampoco tuvo dudas en reconocer quién es para él el mejor jugador del mundo, pese a que le pueda generar algún reproche: «Es Messi», dijo Franco, que reconoció hacerse del Madrid por todas las Champions que ganó y que sus abuelos le habían hablado de pequeño de lo mucho que supuso Di Stéfano, otro jugador criado en River, para el club blanco.

Franco es futbolistas, pero pudio ser tenista. Le daba bastante bien, pero él eligió el balón y la hierba: «Desde los 3-4 años jugué al fútbol en la escuela que tenía mi papá. También al tenis, un deporte que miro y admiro. Me ayudó mucho. La decisión no fue muy difícil. River quería llevarme a las inferiores y tomé la decisión de jugar al fútbol».