El Madrid recurre a la FIFA para 'denunciar' los arbitrajes que sufre en la Liga: «Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal»

El Real Madrid ha dicho basta. O eso, al menos, es lo que da a entender tras el arbitraje sufrido en Anoeta. El equipo blanco, según anunció RMTV, va a elevar una 'denuncia' a la FIFA que consistirá en un informe sobre los actuaciones de los colegiados en la liga española durante la pasada temporada y las cuatro primeras jornadas de esta campaña.

Ya durante la retransmisión del encuentro, el canal oficial del club blanco fue muy duro con la decisión tomada por Gil Manzano: «Esta Liga es un bochorno por lo que acabamos de vivir ahora mismo. Un bochorno de competición. Han vuelto a falsear la realidad. Han vuelto a convertir una jugada que no es interpretable en interpretable como hicieron el otro día con la de Arda Huijsen no es el último jugador, retuercen la realidad y justifican este tipo de cosas».

Noticia Relacionada Mbappé es mejor que Gil Manzano Rubén Cañizares Un gol del francés, y otro de Güler, a asistencia de Kylian, le dan la victoria al Madrid. Por la Real, marcó Oyarzabal

Un análisis muy duro contra el extremeño. Análisis que comparte la expedición blanca, con Xabi Alonso al frente. Tras el partido, el técnico tolosarra fue más prudente en sus comentarios, pero evidenció su enfado con la decisión tomada por Gil Manzano: «Para mí era amarilla. Militaba estaba al lado, había cuarenta metros hacia portería, el balón no lo tenía controlado Oyarzabal… Esa es mi interpretación, y Gil Manzano me ha dado la suya y no me ha convencido. A partir de esa roja el contexto del partido ha cambiado. Ha condicionado mucho jugar en Anoeta una hora con un jugador menos».

🚨 ''Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío''.



Xabi Alonso. #DeportePlus pic.twitter.com/KXobFldJvQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Antes de esas palabras, y cuando Gil Manzano pitó el final del partido, Xabi Alonso se acercó al centro del campo para pedirle explicaciones al colegiado por la roja a Huijsen: «Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal. ¿Pero no has visto que Militao está al lado? Pero si Militao está al lado, está a cinco metros de la jugada. Esto va al CTA seguro. Val al CTA, seguro»

#RMTV Álvaro de la Lama: “El Real Madrid está elaborando un informe sobre lo sucedido en las primeras cuatro jornadas de la Liga, así como lo acontecido la pasada temporada, y lo elevará a la FIFA para denunciar la situación“pic.twitter.com/REaQAYFHyf — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) September 13, 2025

Se le preguntó a Xabi si las indicaciones de esta temporada, de que los árbitros acudan menos al VAR, pudieron ser el motivo de la expulsión a Huijsen: «Cuando hay errores manifiestos me gusta que haya intervención del VAR», comentó Alonso, que también quiso darle un pequeño tironcillo de orejas a Huijsen, compatible la polémica decisión de Gil Manzano con el error del central: «Estaba enfadado y aliviado por la victoria. Son acciones evitables».

El propio defensa andaluz expresó su gratitud en redes sociales tras el partido: «Gracias equipo por ser tan buenos, os quiero», dijo un Huijsen que ya suma dos rojas con la camiseta del Madrid. La del Mundial de Clubes en cuartos ante el Borussia, y la de este sábado en Anoeta. Eso le hará ser baja el próximo sábado en el Bernabéu contra el Espanyol. Ausencia a la que habrá que sumar la de Rudiger, por lo que Xabi tendrá que elegir entre Asencio o Alaba para acompañar a Militao.