El Real Madrid vuelve a jugar bonito, pero… ¡a qué precio!, dicho sea por las horas, que no son horas. Es el fútbol 'after hours' que nos espera, si Infantino, en los ratos libres de ponerle peanas a Messi, consigue vender el negocio en ... los Estados Unidos.

Si por la mañana, al ir a la oficina, te encuentras a tipos con cara de ministro Bolaños, que es cara de haber dormido en el coche, es que han pasado la noche en vela en el 'after' de Xabi Alonso, donde Vinicius pone 'buebos' de repente.

«Pongo buebos de repente», rezaba el cartel de la taberna 'Bienmecomes' en Elorrio, a cuyo dueño lo llamaban, con razón, 'Ko-ko-ro-ko' los parroquianos, entre los que se encontraba don Indalecio Prieto, ilustre tragaldabas del socialismo carpetovetónico. Bueno, pues Alonso es tolosarra, y en su 'after' se despacha fútbol como pimientos en Casa Julián. Y decimos 'after' porque tampoco es cosa de decir Casa Xabi, aunque 'after hours' no tiene buena traducción: la película de Scorsese con ese título se vendió en España como 'Jó, qué noche', que parece un cebo para atraer a los imbéciles.

–Vinicius ha vuelto –repite la chusma pipera que lleva un año pidiendo la venta de Vinicius porque en la radio han oído que el bueno es Yamal, que desde Pelé no se ha visto nada igual (¡otra de gambas, que paga Mendes!), y que ojo al dato, que nos encontramos ante el Mejor Futbolista de la Historia y con el sello de La Masía, campamento de marines del 'ejército desarmado de Cataluña' de Montalbán, otro ilustre tragaldabas.

Para ver a Yamal sólo has de poner el telediario, pero para ver a Vinicius hay que tirar la noche por la ventana. Yamal inventó el exterior de Modric, el chut de Robben y el talento de Pelé, mientras que Vinicius no ha inventado nada: su asistencia a Valverde en Filadelfia, la ciudad donde los Founding Fathers crearon la mejor obra política de la historia, que es la Constitución del 87, fue una copia de la de Guti a Benzemá en La Coruña, y no vamos a comparar ahora a Alexander Hamilton con María Pita. De hecho, después del partido, Xabi Alonso se quedó con la asistencia de Guti, que así son las cosas cuando son así. Además, el taconazo de Guti fue contra el Deportivo, y la de Vinicius, contra el Salzburgo («En Salzburgo, por su humedad, llueven los suicidas, en el otoño, al comienzo del colegio», tiene dicho Thomas Bernhard), aunque en Filadelfia, con pronóstico de tormentas eléctricas y sonido setentero ('Philadelphia sound') de Isaac Hayes. «Taconazo al Salzburgo, ya podrá. Que se lo haga a Cubarsí», piensa el pipero chusmoso, que es medio Bernabéu.

Hablando de Salzburgo, Thomas Bernnard y las críticas de la chusma pipera: contaba Bernhard, precisamente, que un crítico de teatro, Jean Améry, lo llevó un día a un apartado y le dijo: «No puedes hablar así de Salzburgo. Te olvidas de que es una de las ciudades más bellas del mundo». Y que semanas después, lleno Bernhard de rabia al leer la crítica de su obra 'El origen', porque Améry no había entendido nada, oyó en la TV la noticia definitiva: Améry se había suicidado, y precisamente en Salzburgo. El ricino de Vinicius es de tal proporción que para el otoño no descartamos nada.

–El Madrid representa el poder y el Barcelona representa la libertad –ha dicho Laporta/LaMotta a sus socios.

Lo dice en coincidencia con las bajas federativas de Clos y Cantalejo, que son como los Pumpido y Bolaños del Poder Arbitral en España, país definido en su día como una masa sin bachillerato gobernada por unos políticos sin Renacimiento. Laporta carece de la gracia catalana de Dalí para maldecir, como le pide el cuerpo, «a la Burguesía, a la Banca y a la Burra de Balaan», y habla como un verso suelto que resulta dantesco: «…ed egli avea del cul fatto trompeta», dijo el toscano de un ángel. Si tuviera lo que hay que tener (dinero, mayormente), en vez de zorrear en el gallinero del Athletic por Nico Williams, se presentaría en el Bernabéu para llevarse, cláusula por medio, a Rodrygo Goes.