Jero Freixas: «El Madrid saca lo peor de mí y me quita años de vida»

La vida de Jero Freixas, y de su esposa Josefina, mudó completamente de piel en el verano de 2018, poco antes del inicio del Mundial de Rusia. Dos estudiantes de arte dramático que se ganaban la vida como actores en un segundo plano ... y, de repente, el peso de la fama cayó sobre ellos tras un video viral sobre si acudir a la boda del primo de Josefina o ver el Corea del Sur-México. Siete años después, Jero Freixas suma casi 10 millones de seguidores en redes sociales y aquí está en Miami, trabajando como reportero para DAZN, mientras saca 20 minutos para sentarse con ABC y hablar del fútbol y de la vida. Aunque cuesta distinguir si lo hace en serio o en broma. Puro Jero Freixas.

-¿Qué se le ha perdido en Estados Unidos?

-Me trajeron a trabajar, porque yo quería venir al Mundial de Clubes y no sabía cómo hacerlo, así que le toque la puerta a los amigos de DAZN y aquí estoy.

-¿Así que ahora es periodista y se dedica a quitarnos el pan a nosotros?

-Sí, así es. Y la gente, bueno ahora ya son colegas, les noto enojados y me miran de reojo.

-Claro, es que usted tiene prebendas con los futbolistas.

-Yo hice un gran trabajo durante años para hacer reír a los futbolistas, y ahora recojo lo sembrado. Mire, usted quiere hacer una nota (entrevista) con Luis Suárez y, ¿qué le dice?

-A mí ni me coge el teléfono.

-Obvio. Pues yo he estado con él dos horas. Y estamos viendo cuándo comer un asadito, y algunos otros planes. Así que eso hago, haciendo entrevista a los futbolistas y a ver si logramos la nota con el mejor de la historia.

-¿Tiene cerrada una con Messi?

-No, no voy a vender humo. Es el objetivo, pero jamás mentiría respecto a semejante prócer. Hay que seguir trabajándola y espero que me otorgue ese honor. Si vio la entrevista seria que yo le hice a Suárez, todas las primicias que saqué, todo lo que hablamos de fútbol, bueno yo creo que va a querer darme ese espacio para hablar de fútbol conmigo.

-¿Cómo va el matrimonio del primo de su mujer?

-Pues está en crisis. Cuando algo arranca mal, después pasan cosas. El karma es terrible. Esa pareja estaba destinada a ser un fracaso. Yo creo que no llegan al próximo Mundial.

-¿Por qué la gente se casa durante un Mundial?

-Yo les diría que piensen en el resto, que sepan que la celebración matrimonial es para ellos pero también para amigos y familiares. Un casamiento que arranca medio forzado, con la gente en la boda que no quiere estar ahí, arranca con mala energía. La gente quería ver el Corea del Sur-México, no estar en una boda.

-¿La fama es tan divertida como sus vídeos?

-Es divertida, lo que pasa que obviamente hay días buenos y malos. La gente me dice que debo de estar harto, pero yo lo que digo es que el día que deje de pasar esto, entonces me tendré que preocupar. La fama es consecuencia de mi trabajo, gente agradecida a mí y a José porque les hacemos reír. La gente se acerca a nosotros para agradecernos que le hagamos reír y ese es un momento lindo, pero es evidente que debes acostumbrarte a la fama. Por suerte, me pilló maduro, a los 34 años, no con 18-20. Nosotros ya éramos padres, teníamos una hija, una vida familiar y eso ayuda a llevar muy bien la fama.

-Algunos creen que con ese vídeo se convirtió en cómico, pero no es así.

-Esto ha sido un proceso. Yo con 17 años, como mi mujer, ya estudiaba arte dramático y tardé casi veinte años en llegar a donde estoy. Algo parecido a Chespirito, que la pegó con el Chapulín y el Chavo del Ocho ya con cuarenta y pico años, pero hasta entonces había hecho un montón de cosas. Antes de aquel video viral de José y yo, hicimos teatro y cine independiente, publicidad, bolos de televisión… Trabajamos mucho hasta llegar a ese momento,

-¿Por qué la gente se toma tan en serio el fútbol?

-Mi trabajo es descontracturar un poco el fútbol, porque si se pone demasiado violento no es bueno, pero es que el fútbol genera algo escandaloso. Es muy fuerte lo que a mí me pasa con este deporte. Yo me tomo muy en serio el fútbol. Me río, sí, pero lo paso mal.

-¿Usted lo pasa mal, sobre todo, con el Madrid?

-El Madrid saca lo peor de mí. Aunque el otro día no lo pasé tan mal. Fui al estadio y fue un lindo empate ante Al-Hilal.

-¿Qué hizo cuando Valverde falló el penalti?

-No lo puedo decir porque estoy trabajando para DAZN y me van a rajar si lo digo. Yo ahora soy periodista y no puedo estar bufando a un equipo. De verdad que yo no hice nada, no soy responsable de ese resultado. En los papeles, ese partido era sencillo para el Madrid, así que yo no tenía que hacer nada. Fue el calor u otra cosa, pero Valverde debe saber que no tuve nada que ver con su error en el penalti.

-¿Se ha traído a Miami la camiseta del Madrid que se compró esta temporada y que se ha convertido en su amuleto gafe?

-No, no la traje. Lo digo de verdad. Aquí no vino el 'enviado'. Por contrato no podía. DAZN es un medio serio y neutro, vengo de periodista y no puedo ir en contra del Madrid.

-¿Por qué cree que es el antimadridista al que más cariño le tiene el madridismo?

-No sé porque me quieren, se lo tiene que replantear... No, venga, ahora en serio. La gente del Madrid me trata muy bien. Yo creo que el humor está hecho con respeto, con mucho respeto, y eso me lleva mucho trabajo. Pensar en un vídeo y en un guion que sea respetuoso, que no provoque y que no ofenda a nadie, me lleva tiempo. Hay videos que hago y luego no los emito porque quizás pueden ofender. No me interesan hacer vídeos virales, que la gente del Madrid me putee y los comentarios sean ofensivos. No es lo que yo quiero ver. Me interesa ver comentarios lindos. Parte de mi trabajo es que lo que digan de mí sea lindo. Hay gente a la que le encanta hacer vídeos provocativos y que les insulten, pero a mí eso no me gusta nada. Me siento muy mal cuando subo algo y se generan comentarios negativos.

-¿Lo pasó muy mal con las remontadas del Madrid en la Champions de 2022?

-Me ha quitado años de vida. Pero también el Madrid ha sufrido con nosotros, con el mejor todos los tiempos. El fútbol te da y te quita, eso es lo lindo.

-Este año habrá disfrutado.

-Bueno, fue un buen año, pero tuve que hacer algo… Ponerse la camiseta del Madrid fue un proceso de hablar con mis antepasados catalanes y pedirles permiso. Ir al cementerio y tener conversaciones. Pero yo sentí que estaban de acuerdo, que también era algo que ellos querían.

-¿Esa camiseta gafe se la va a poner siempre o solo con partidos gordos del Madrid?

-No, no. Hay que cuidar el poder porque se puede gastar. Por eso no la traje acá. A veces, sentís que el poder no es suficiente. Se tiene que saber cuándo usar ese poder y yo sentí que en este Mundial de Clubes el Madrid es claro candidato.

-No sé si lo dice como contragafe o no...

-Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí.

-¿Entre sus amigos futbolistas no esperará que esté Mastantuono?

-Es un tema este el de Mastantuono. Me generó sensaciones contradictorias. Es un pibe que me cae bien, argentino y, de repente, aparece en el Madrid. A mí no me gusta que les vaya mal a los argentinos. Me gusta apoyar a los clubes que tienen argentinos.

-¿Se va a hacer del Madrid, entonces?

-Bueno, hay excepciones en la vida.

-¿Su mujer es madridista o solo quiere tocarle las narices?

-Yo creo que es una mezcla. Por algún motivo, ella empezó a sentir una -simpatía por el Madrid, pero lo que más le hizo madridista es darse cuenta lo que me jodía a mí que se hiciera madridista. Esos guiños al madridismo a mí me afectaban y, entonces, dijo 'voy con todo'. Y, bueno, eso la hizo más madridista, la invitaron a ver partidos, le mandaban camisetas y se dio cuenta que eso me generaba más enfado aún. Yo no sé por qué le gusta verme así, pero pronto lo vamos a descubrir.

-¿Y sus hijos son madridistas?

-No.

-¿Antimadridistas?

-Todavía no. Estoy trabajando en ello.

-La mamá también tendrá algo que decir.

-Bueno, vamos a ver. Yo soy mucho más terco y testarudo que mi mujer. Mis hijos son de Independiente, que es mi club, y ahora vamos a ver qué más podemos hacer.

-¿Conoce a Florentino?

-No, pero ese es otro objetivo en mi trabajo como reportero de DAZN. A ver, no sé si decirlo… Me quisieron fichar. Pero fichar… Bueno, ya se van a enterar de algunas cosas, pero no puedo decir más cosas.

-'Florentino quiso fichar a Jero Freixas'. Menudo titular acaba de soltar.

-No puedo decir mucho más. Solo que no me fichó porque yo tengo principios.

-Pueden 'fichar' solo su camiseta gafe.

-Han llegado ofertas por mi camiseta. Ofertas importantes.

-¿Ofertas que pagarían la hipoteca?

-Quizás.

-Todo tiene un precio.

-Ellos están en su derecho de ofertar y yo de no aceptar. Esa camiseta tiene un poder y lo tiene conmigo.

-Florentino dice que todo el mundo es madridista, pero que hay gente que aún no se ha dado cuenta. Seguro que ese es su caso.

-No, de ninguna manera.