«El Barça, el PSOE del fútbol, no tiene ni idea de la diferencia que hay entre fichar y atropellar, y eso último es lo que lleva haciendo desde hace tiempo con el Athletic»

Siempre he dicho que el Barça es el PSOE del fútbol. El otro día veía a Laporta hablando de «incidentes» y «malos entendidos», diciendo que no entendía a qué venía la airada reacción del Athletic y aconsejando al club vasco que se metiera en sus ... propios asuntos y entonces pensé que el presidente culé podría formar parte perfectamente del Gobierno Frankenstein de Sánchez, don Teflón para 'The Times'. El politetrafluoroetileno tiene muy bajo coeficiente de rozamiento y gran impermeabilidad, es sumamente flexible y su cualidad más conocida es la antiadherencia. Vamos, que le resbala todo como a Sánchez. Y como a Laporta, don Teflón 2.0. Estuvo cumbre cuando, preguntado por Nico Williams, se atrevió a decir que él nunca hablaba de otros jugadores. ¡Pero si es lo que llevan haciendo desde hace un año!

El bucle melancólico del Atleti con Marciniak Juanma Rodríguez Eso es lo peor de todo, el cachondeíto que se trae el Barça, la transmisión en directo, la tomadura de pelo contínua, la desestabilización a la que someten al chico, ese Deco agitando el llavero y la paralización de la planificación deportiva del Athletic hasta que al señorito le venga bien. El PSOE del fútbol no tiene ni idea de la diferencia que hay entre fichar y atropellar, y eso último es lo que lleva haciendo desde hace tiempo con el club vasco, atropellarlo, pasarle por encima con un camión minero de 360 toneladas. Se supone que, una vez hecho el carpaccio con Jon Uriarte y convertida a la vista de todos la centenaria historia del club vasco en laminitas finas, deberían levantarse del suelo con una sonrisa, comprar vaselina, ponérsela y darle las gracias a Papi Laporta por la humillación. Culelandia en estado puro. Eso sí, siguiendo uno de los consejos de Don Teflón 2.0, lo que está haciendo el Athletic es justamente ocuparse de lo suyo fiscalizando una operación de la que no se fía. Como Tebas le ladra muchísimo a Florentino pero luego muerde muy poco al resto y resulta que ya se la han colado antes con varias palancas de ciencia ficción, en Bilbao quieren ser conocedores de todos los detalles y piensan mandar a los hombres de negro a la sede de la Liga. De repente, y para mi grata sorpresa, San Mamés se ha erigido en el último bastión contra la mugre extendida por el campeonato, el símbolo de la decencia y el orgullo, la resistencia. Lo logre o no, habrá merecido la pena dar esta solitaria batalla por la dignidad contra el equipo del Régimen Sanchista.

