Franco Mastantuono llamó la atención de su descubridor con tan solo nueve años: «Siempre dije que era para el Real Madrid»

Para evitar posibles conflictos legales, el Real Madrid esperó hasta el momento exacto en que Franco Mastantuono alcanzó la mayoría de edad para materializar su incorporación, presentarlo e inscribirlo. El centrocampista ofensivo argentino ya puede ser utilizado por Xabi Alonso este martes (21:00 horas) contra Osasuna en el Santiago Bernabéu.

«Podría tener minutos. Va a aportar calidad, va a aportar energía. Es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero luego tiene calidad, es combativo y una pierna zurda espectacular. Balón parado, último pase, definición... Joven, pero muy precoz. Tenemos que acompañarle, pero ya está a muy buen nivel», analizó el entrenador tolosarra en la rueda de prensa previa al encuentro.

Mastantuono llega con rodaje. Tanto de minutos como de entrenamientos. Disputó el Mundial de Clubes con la camiseta de River Plate, aunque, eso sí, no pasó de la fase de grupos. Gozó de un periodo de vacaciones que interrumpió a inicios de agosto, dos semanas antes de cumplir los 18 años, ya en Madrid, donde siguió un plan específico que le preparó el club.

Video. Mastantuono, en la rueda de prensa de presentación EUROPA PRESS

Los últimos días se ha ejercitado con sus compañeros y ya ha dado para ver algunas de sus cualidades, como ha resaltado Xabi Alonso. «Desde que ha llegado se le nota esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad». Mastantuono no engaña y no lo ha hecho nunca, como pudo comprobar en su día su gran descubridor.

El descubridor de Mastantuono

Daniel Brizuela, exjefe de scouting de River Plate, recordó en los micrófonos de Radio Marca cómo le entró Franco Mastantuono por los ojos. El ahora jugador del Real Madrid tenía entonces nueve años. «Dentro de un enjambre de niños, hizo un control orientado y dio un pase que terminó en gol. Ahí dije: este es un niño prodigio». «La diferencia no solo estaba en lo que hacía, sino en cómo y cuándo lo hacía», añade.

El descubridor del nuevo '30' madridista (ha sido inscrito en el Real Madrid Castilla, de ahí su dorsal) asegura que puede actuar en varias posiciones, si bien señala que en zonas más centradas es donde más ascendencia puede tener en el juego. «Le gusta ser el jefe de orquesta, necesita tener la pelota. Tiene un tablero de ajedrez en la cabeza». No obstante, en River ha ocupado, sobre todo, la banda derecha (él es zurdo), demarcación algo más desierta en el Madrid en los últimos tiempos.

Además de alabar su juego con balón, también resalta algunas de sus cualidades cuando no lo tiene. «Es intenso, sabe cuándo y dónde apretar, y trabaja muy bien después de perder la pelota». Por todo ello, Brizuela sostiene que Franco Mastantuono «tiene el prototipo del futbolista europeo, un galáctico. Siempre dije que era para el Real Madrid».