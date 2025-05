Ancelotti: «Arda ha chupado bien el banquillo»

Carlo Ancelotti, en la que seguramente haya sido su antepenúltima rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, volvió a dar una lección de gestión, educación y fútbol. El italiano se toma sus últimos sorbos como entrenador del Madrid y ha decidido saborearlos. Fue un triunfo con suspense ante el Celta, y no debía haber sido así, tras el 3-0 inicial, pero el susto no tuvo tanto protagonismo como Arda, que ha explotado en esa posición de interior y fue el mejor del encuentro.

«El Guler de septiembre no es el de ahora. En todos los sentidos, también en su perfil físico. Arda lo está haciendo mejor que el año pasado y la próxima temporada será mejor que esta. Le veo con menos responsabilidad este año que. La pasada temporada tenía mucha presión para su edad y este año lo lleva mejor. Tiene más confianza y si hace un error no se acaba el mundo. Hace dos meses le he tirado un palo a los que estaban a su alrededor y ahora tengo que felicitarles porque han hecho un buen trabajo», explicó Carletto.

El italiano, que no descartó al turco como titular en el clásico del domingo, cree que el proceso de Arda es el normal es un joven en el club blanco: «Para ser un titular indiscutible del Real Madrid, primero hay que chupar banquillo. Arda tiene el perfil de ser titular aquí durante muchos años y creo que el banquillo lo ha chupado bien. No le ha molestado».

La victoria del Madrid ante el Celta le da la oportunidad de ponerse a un punto del Barça el próximo domingo, siempre que los blancos ganen en Montjuic. Partido clave, pero Ancelotti no quiso ser tremendista y no dio la Liga por perdida si su equipo no ganaba en Barcelona, ni tampoco la dio por ganada si salen con los tres puntos del clásico. Posición neutra de Ancelotti, que no suele ser persona ni entrenador de extremos: «Hoy ha sido una victoria bonita, a pesar del 3-2 final. Hay que tener en cuenta que nos faltaban seis defensas cuando he retirado a Asencio, que estaba muy cansado. Se podía haber manejado mejor la ventaja, pero hemos ganado y el domingo tenemos una buena oportunidad. La final de Copa fue un encuentro muy igualado, estuvimos cerca de ganar y vamos con toda la confianza del mundo».

Como confianza genera Courtois, que volvió a ser decisivo con dos paradas que solo él puede hacer. A Ancelotti le preguntaron si había dirigido a un portero mejor que el belga, y el italiano tiró de su habitual mano izquierda para no herir sensibilidades, aunque tuvo que ser Carlos Carbajosa, el jefe de prensa del Madrid, el que le recordara que también había entrenado a Casillas: «Tengo una lista muy larga de muy buenos porteros en mi carrera. Buffon, Cech, Neuer, Didac, Van der Sar, Peruzzi…. Y Casillas, claro. Courtois está muy alto en la clasificación, pero no sé si primero, segundo o tercero. La lista de porteros que he entrenado es espectacular y esta es una de las razones por las que mi carrera es buena. Pero también tengo una lista espectacular de defensas, mediocentros, delanteros…»