Real Madrid Zidane y su continuidad con Florentino: «Tengo suerte, tengo flores, pero no soy un desastre de entrenador» El técnico tiene contrato hasta 2022: «Tener contrato por uno o cinco años da igual, todo puede cambiar a final de cada temporada. No soy el mejor, la prensa quiso echarme hace meses, otros tuvieron dudas pero yo nunca tuve dudas»

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 17/04/2021 13:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zidane se juega media Liga en Getafe con un equipo vapuleado por las bajas y las sanciones. La situación que vive el técnico, vencedor de mil crisis, se denomina: el más difícil todavía.

«Tenemos diez partidos en treinta días, nos lo jugamos todo en un mes; este equipo ha ganado mucho pero siempre quiere más»

A un punto del Atlético, el campeón vigente necesita vencer en el Coliseum para mantener el pulso frente a los rojiblancos y el Barcelona, tercero en discordia, un punto por debajo del Real Madrid. «Tenemos diez partidos en treintas días, nos lo jugamos todo en un mes, es duro pero es lo que hay y lucharemos por todo. Este equipo ha ganado mucho pero siempre quiere más».

Zizou habló de las ausencias y las dificultades que posee para confeccionar un once mínimamente reconocible: «Anímicamente estamos muy bien, los jugadores son listos, tenemos que recuperarnos y la recuperación se hace con detalles. El partido de mañana nos exigirá mucho físicamente. No hay más remedio y hay que pelear por lo tres puntos».

ABC le preguntó al técnico francés, tras la confirmación de Florentino Pérez como presidente durante cuatro años más, si acompañará al dirigente como entrenador en este cuatrienio: «Me alegro por el presidente. Ya veremos el futuro. La prensa hablo de echarme hace meses. Otros tuvieron dudas, yo nunca tuve dudas. No pienso en la temporada próxima. Tengo contrato por un año más y no pienso en eso. Tener contrato por cinco años o por uno es igual, todo puede cambiar al final de cada año. Los contratos no significan nada. Dicen que yo tengo flor, tengo suerte, pero de entrenar aquí cada día. Tengo flores, pero no soy un desastre de entrenador. Y no soy el mejor».

Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Carvajal y Hazard son bajas en Getafe; Benzema desea jugar, aunque está tocado, y la incógnita es Kroos, con molestias musculares, que se retiró en Liverpool en el minuto 70

El entrenador francés elogió el rendimiento de sus hombres ante esta situación límite: «Estoy orgulloso de mis jugadores y lo han dado todo, eso es lo mejor».