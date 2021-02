Zidane estalla: «Yo no lo voy a dejar, decidme a la cara que me queréis cambiar»

Zidane estuvo duro, fuerte, reivindicativo, para defender a su plantilla ante la crisis de resultados. Reaparece en la Liga y reapareció en las ruedas de prensa con ganas tras superar la cuarentena del Covid-19, que también afectó a Nacho, que ha recibido el alta para jugar, y al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El técnico vuelve a los mandos del equipo blanco con otro examen final, mañana, en el Alcoraz oscense.

Zizou recupera a Ramos y Nacho, pero cuenta con las bajas de Lucas, Carvajal, Rodrygo, Hazard, Vinicius y Valverde, quien espera el alta la semana próxima

La derrota del conjunto madrileño ante el Levante, con su ayudante Bettoni en el banquillo, ha colocado al entrenador de nuevo en la diana. El campeón de Liga vigente recupera a Ramos y Nacho, pero sigue con las bajas de Lucas, Carvajal, Rodrygo y Valverde, quien será alta la próxima semana.

«Me reivindico con mis jugadores»

ABC le preguntó cuál era su estado de ánimo ante la situación más delicada del equipo desde que él lo dirige y se mostró directo, duro, fuerte: «Muchos hablan de cambio de entrenador. Se dicen muchas cosas. No estamos finos. Pero yo no lo voy a dejar. Eso es lo que les digo a los que hablan de esto. Y me reivindico con mis jugadores para pelear nuestra Liga. Que el próximo año tiene que haber otras cosas, sí, pero dejar a este equipo que pelee por la Liga, que fue campeón hace unos meses, no hace diez años. Voy a seguir hasta el último minuto, hasta el final».

El francés defendió a su equipo: «Vamos a intentar ganar cosas, como siempre, somos el Real Madrid. Si hay cosas que no funcionan, yo soy el primer responsable. Esta plantilla se merece seguir y dar la cara para dar una alegría a nuestra afición. Me enfado para decir a vosotros que nosotros damos la cara. Cada vez que empatamos o perdemos, se habla de mi puesto. Decidme a la cara que me queréis cambiar, no solo por detrás».

Habló de la renovación estancada de Ramos y Lucas Vázquez: «Se habla mucho, pero yo no sé nada. Espero que se arregle y que esté aquí como capitán».

Valoró la realidad que soporta Hazard, lesionado por décima vez. «Está teniendo muy mala suerte. Ha sido complicado para él. Hay que ser positivo. Solo espero que se recupere y le necesitamos al cien por cien. Le vamos a volver a ver jugar bien. No está contento por la situación y él hace todo para estar bien y son cosas de la vida. Tendrá que cambiar algo para que la situación sea diferente».

Analizó a Vinicius: «Tiene 19 años y debe aprender muchas cosas y nosotros le vamos a ayudar. Mi preocupación es esa».