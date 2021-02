Real Madrid El Real Madrid pone fecha límite al culebrón con Sergio Ramos La entidad quiere saber en marzo si el capitán acepta la oferta de dos años y el 10% ento menos de sueldo. Si el futbolista no comunica que admite la propuesta, el club entenderá que no sigue. El City de Guardiola se interesa por él

Estrategias de espadachín, exageraciones, silencios que hablan demasiado. Nervios que se palpan con respuestas por las redes sociales que delatan nervios y amargor. Se ha repetido la misma historia de la renovación de seis años atrás y esto no puede continuar así. El club y la plantilla no deben soportar un año entero de tirantez transformada en un espectáculo público con pipas y palomitas de los espectadores, que son el madridismo y el resto de aficionados al fútbol. Pero ahora hay una gran diferencia. En el ambiente del jugador se respira que el Real Madrid no desea renovar a Sergio Ramos. Pero el aire cambia de dirección y desde la empresa se analiza que Ramos no quiere renovar.