Real Madrid Zidane: «Decían que estábamos en el precipicio y seguimos vivos» El técnico valora al Liverpool: «Es un rival muy fuerte que nos va a exigir físicamente; va a ser un buen enfrentamiento entre dos equipos que hemos ganado muchas Champions»

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 19/03/2021 16:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zinedine Zidane se olvida del sorteo de la Champions League por unos días para preparar la final de mañana Vigo. El Liverpool será el epicentro del mundo madridista dentro de dos semanas. Ahora toca Liga. El técnico francés ha dejado claro a sus hombres que para conquistar el campeonato español hay que ganar todas las jornadas y esperar los fallos de Atlético y Barcelona, al que se enfrentará el 10 de abril en Valdebebas.

El Celta es un enemigo difícil siempre, por su alegría ofensiva, y el campeón necesita la victoria con el fin de presionar al Atlético de Madrid y al Barcelona: «Estoy centrado en este partido, que es muy importante».

El

Zidane pelea por los dos títulos mientras sabe que el club cuenta con él para la próxima temporada. Para Florentino Pérez, Zizou es lo mejor que le ha pasado desde que llegó a la presidencia en el año 2000. Lo fichó como futbolista y fue un éxito. Lo volvió a fichar como entrenador y es el responsable deportivo de la historia del Real Madrid que más Copas de Europa ha ganado, tres. Florentino Pérez quiere continuar con Zidane en el futuro. El entrenador tiene contrato hasta junio de 2022 y el presidente desea que lo cumpla y, si sigue, ya se hablará en la siguiente campaña de una posible renovación. El francés agradece esa demostración extraordinaria de confianza, pero no quiere hablar ahora de lo que hará el próximo año. Está centrado en conseguir dos títulos en la presente campaña, en dar el vuelco definitivo a una situación que hace cuatro meses era peligrosa incluso para él. Precisamente, ABC le cuestionó en rueda de prensa a «Zizou», como le llaman todos, si este mundo del fútbol está loco, pues hace cuatro meses se hablaba de ultimátums y su continuidad y ahora se piensa que el Real Madrid está cerca de la final de la Champions: «El fútbol es así y yo estoy disfrutando de ello. Sé que esto se acabará un día, pero mientras tanto disfruto al máximo», adujo el marsellés. «Lo que a nosotros nos anima es el día a día. El resto es filosofía, hablar de muchas cosas. Nosotros seguimos vivos y trabajando, es lo que nos anima».".

El responsable deportivo del club blanco analizó al Liverpool: «Es un rival que físicamente es muy fuerte y nos va a exigir mucho, pero eso será después del parón de selecciones y ahora pienso solo en el Celta. No podemos decir que es un mal sorteo ni que es un buen sorteo. El Liverpool es un equipo que en una eliminatoria puede jugar su carta en cualquier momento. Es lo mismo que nosotros. Decían que estábamos al borde del principio y seguimos aquí, en las dos competiciones. Va a ser un buen partido entre dos equipos que hemos ganado muchas Champions. A ese nivel siempre es muy complicado ganar».

Reflexionó sobre el litigio de la posible prohibición de jugar en asa ante el Liverpool: «Nosotros vamos a jugar donde nos dicen, preferimos jugar en el Di Stéfano, pero veremos lo que deciden».

Valoró el reinado español de la década anterior y que ahora solo el Real Madrid está n cuartos de final: «Es una coincidencia, los equipos españoles son todos muy buenos. El próximo año los españoles van a estar siempre ahí, como siempre».

¿Ayuda a jugar la Liga ser el único equipo español en la Copa de Europa: «Todo será complicado cuando tengamos al Barcelona y al Liverpool en una semana, es como siempre, con dificultades. Tenemos que estar ahí y sabiendo que estamos vivos y queremos seguir trabajando muy fuerte».

¿Qué mérito tiene el compromiso de Modric, Kroos, Ramos, Varane y Benzema para seguir así al cabo de los años?: «Veo la pasión que tienen, siempre quieren ser más y ser los mejores. Cada día disfruto de lo que veo y estoy con ellos y entre ellos tienen un ambiente muy bueno de trabajo y disfruto de sus entrenamientos».

Su futuro: «Yo no planifico nada, no miro más allá de lo que hago ahora. Puedes firmar diez años aquí y en un año estás fuera y al revés, firmas un año y estás diez. El resto son decisiones, no puedo decir nada».

Hazard no se opera: «Queremos para Eden que se recupere totalmente, es lo más importante. vamos a tener un plan distinto y estamos en ellos. quiero como entrenador es que Hazard vuelva bien, totalmente bien, recuperado».

Zinedine lucha por dos títulos y ha tomado la decisión de esperar a final de la temporada para decidir su porvenir. Para Florentino Pérez no hay mejor técnico que el francés para dirigir al Real Madrid en la campaña 2021-2022. Por ello, le ha trasladado su confianza y le ha asegurado que, si él quiere, seguirá al frente del vigente campeón de Liga, que ahora lucha por reeditarla y por conquistar la decimocuarta contra viento y marea. Zidane quiere pensar ese futuro con pausa.